Benefiztag am Gymnasium Füssen: 40.000-Euro-Scheck für Projekt in Bangladesch

Beim Benefiztag des Gymnasiums Füssen wird ein Scheck für das Partnerschul-Projekt übergeben. Bei der Schulaktion gab es ein vielfältiges Programm.

24.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Einen Fahrgast für die auf dem Schulhof geparkte Rikscha fand der 17-jährige Magnus ganz schnell. Ebenso schnell wurde das importierte Originalfahrzeug zur Personenbeförderung ins Trockene gestellt. Der Grund: der einsetzende Regen. Die Rikscha war eine besondere Attraktion beim Benefiztag des Gymnasiums Füssen, der kürzlich stattfand.

Bei der Veranstaltung wurde auch ein Geldregen bejubelt. Direktor Michael Gschnaidner und Gymnasiallehrer Uwe Favero überreichten an Magister Severin Schwaiger von den „Austrian Doctors“ einen mit 40.000 Euro dotierten Scheck für die Fortführung eines vor über 20 Jahren ins Leben gerufenen Partnerschul-Projekts. Verena Geis aus dem Füssener Benefizteam erläuterte: „Wir unterstützen Schulen in den Slums von Dhaka in Bangladesch. Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, den Kindern und Jugendlichen einen Weg aus der Armut und Hoffnungslosigkeit aufzuzeigen.“ Als Gast beim Benefiztag erklärte Schwaiger – er ist der Geschäftsführer der Hilfsorganisation „Austrian Doctors“ – auf Nachfrage unserer Redaktion: „Dort, wo das Elend zum Alltag gehört, Bildung trotz Schulpflicht nicht verfügbar ist, und basismedizinische Versorgung ein Luxusgut ist, genau dort arbeiten wir.“ Einer der Schwerpunkte des Auslandsengagements der von Dr. Werner Waldmann gegründeten Organisation liege in Bangladesch. Durch Bildung werde ein selbstbestimmtes Leben möglich. „Die Schulkinder bekommen gratis ein warmes Mittagessen. Daher schicken die Eltern ihre Kinder zu uns“, berichtete Schwaiger. (Lesen Sie auch: Gymnasium Füssen ist jetzt Klimaschule in Gold)

Im Foyer des Gymnasiums Füssens ging es zu wie auf einem Basar

Weil es im proppevollen Foyer des Gymnasiums wie auf einem Basar zuging, hielt Direktor Gschnaidner seine Begrüßungsrede kurz. An die bunten Stände – kostenlos aus Roßhaupten zur Verfügung gestellt – lockte ein großes Angebot, darunter Bastelarbeiten. Mit „Salve“ wurden in einem Raum alle Gäste empfangen, die ein Büfett angelockt hatte. In den vier turbulenten Stunden des Benefiztags wurde den Besuchern – wie es auch angekündigt worden war – ein vielfältiges Programm geboten.

Gebühr für Stände: Kritik an der Verwaltung der Stadt Füssen

Am Rande gab es Kritik an der Füssener Verwaltung: Die von der Schule angefragten Stände hätten vom Bauhof der Stadt - offenbar anders als in früheren Jahren - nur gegen eine Gebühr ausgeliehen werden können. Dazu teilt Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf Nachfrage unserer Redaktion mit: Der Aufwand für den Auf- und Abbau der Hütten sei teuer. „Für Benefizveranstaltungen gibt es natürlich einen reduzierten Preis, bei dem die Stadt Füssen selbst drauf zahlt“, erklärt Eichstetter. Der Bauhof werde von Steuergeldern finanziert und könne auch bei einer Benefizveranstaltung nicht vollumfänglich kostenfrei sein. Er schlägt vor: „Dies müsste zukünftig einfach im Jahreshaushalt der Schule eingeplant werden, dann kann die Rechnung an den Landkreis gehen.“ Dieser sei nämlich Sachaufwandsträger – und nicht die Stadt.