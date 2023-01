Am Freitagmorgen stand ein Benzinbettler an der B17 bei Schwangau. Der Unbekannte erbeutete 70 Euro.

12.01.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Bereits am Freitagmorgen hat ein Benzinbettler an der B17 bei Schwangau (Kreis Ostallgäu) 70 Euro erbeutet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat der Unbekannte einen 57-jährigen Autofahrer an einer Bushaltestelle auf Englisch um Geld für Benzin gebeten. Er hatte angegeben, dass sein Tank leer sei.

Laut den Beamten häufen sich solche Vorfälle in letzter Zeit im Dienstbereich der Polizei Füssen. Hinweise zum Vorfall in Schwangau oder anderen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 entgegen.

