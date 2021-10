Wer in Deutschland aktuell zur Tankstelle fährt, muss tief in die Tasche greifen. Die Spritpreise steigen seit Monaten an. Warum ist das so?

07.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist 8.50 Uhr und die Tanknadel am Autotacho steht zu weit links. Die orange Warnleuchte blinkt bereits: Es ist Zeit zu tanken. Eigentlich kein besonderes Ereignis, wären da nicht die Benzinpreise, die seit Monaten nach oben schnellen.