Als bis dahin jüngstes Mitglied aller Zeiten war Beppo Zeislmeier 1978 in den Pfrontener Gemeinderat eingezogen. Drei Wahlperioden lang leitete er die Geschicke des Ortes. Was ihn an seinem runden Geburtstag bewegt

09.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Als Josef Zeislmeier, den in Pfronten jeder nur als „Beppo“ kennt, 1978 in den Gemeinderat einzog, stellte er mit seinen 26 Jahren einen Rekord auf: So jung wie er war noch kein anderer in das Gremium gewählt worden. Respektlos und voll Tatendrang brachte er mit einer Reihe weiterer „junger Wilder“ Bewegung in den Rat. 1995 eroberte er im zweiten Anlauf den Bürgermeistersessel und führte drei Wahlperioden lang die Geschicke der Gemeinde. Am heutigen Montag feiert er seinen 70. Geburtstag.