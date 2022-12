Der stete Kampf gegen Schwund der Bergwiesen in Pfronten

Bei einer Veranstaltung in Pfronten werden Landwirte und Vereine ausgezeichnet. Warum auch im Allgäu immer mehr artenreiche Bergwiesen verschwinden.

21.12.2022 | Stand: 11:05 Uhr

Die Bergmähwiesen um Pfronten und in anderen Regionen im Allgäu sind ein seltener, arten-reicher und wertvoller Lebensraum, gehen aber immer mehr verloren. Eine Tatsache, die jetzt auch zur Sprache bei einem Erfahrungsaustausch im Rahmen des „Natura 2000“ Projekts kam. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von besonders wertvollen und schutzwürdigen Naturgebieten in Europa.

Zur Veranstaltung in der „Schönen Oiben“ in Pfronten wurden Landwirte, die aktiv die Bergmähwiesen um Pfronten und andere schützenswerte Flächen im südlichen Ostallgäu bewirtschaften, eingeladen. Bei der Diskussion zusammen mit Vertretern des Landschaftspflegeverbands Ostallgäu und der Unteren Naturschutzbehörde konnten auch Probleme und Schwierigkeiten dargelegt und erörtert werden, heißt es in einer Mitteilung der Regierung von Schwaben. Beispielsweise wurde die mühevolle Mähgutbergung mittels Handarbeit vorgestellt.

Bergwiesen im Allgäu: Deshalb verschwinden immer mehr

Bergmähwiesen zeichnen das Natura 2000-Gebiet „Kienberg und Magerrasen entlang der Steinacher Achen“ aus. Diese im gesamten bayerischen Alpenraum stark rückläufigen Wiesen sind der Mitteilung zufolge im Gebiet größtenteils in einem hervorragenden Erhaltungszustand. Der große Artenreichtum sowie das blumenreiche Bestandsbild sind auf die traditionelle, einschürige Mahd unter Verzicht auf Düngung angewiesen. Herausragende Vorkommen finden sich am Hangfuß am Südwestabfall des Breitenbergs sowie in den unteren Lagen der „Schönen Oiben“.

Ein Grund für den allgemeinen Rückgang der Berg-Mähwiesen sei die Tatsache, dass die Wiesen auf eine schonende Mahdnutzung angewiesen sind. Da die meisten Bestände jedoch in steilen Hanglagen zu finden und mühsam zu bewirtschaften sind, werden immer weniger Flächen gepflegt. Es sind aber nicht nur die Bergwiesen in der „Schönen Oiben,“ sondern auch die nassen Streuwiesen in anderen Bereichen des Ostallgäus, die von den Landwirten in mühsamer Handarbeit gepflegt und damit erhalten werden.

Diese Landwirte aus dem Allgäu wurden für Arbeit zum Erhalt der Bergwiesen ausgezeichnet

Im Rahmen des Vor-Ort-Termins wurden etliche Landwirte ausgezeichnet, die sich um die Umsetzung des Natura 2000 Projekts verdient gemacht haben. Konkret waren das Martin Häfele und Sohn Xaver (Pfronten), Michael Mayr (Pfrontener Rechtler) und Söhne, Martin Schmid (Pfronten), der Verein Pfrontener Forum um Vorsitzenden Nikolaus Prestel, Gerhard Weise (Trauchgau), Josef Wörle (Trauchgau), Max Gschmeißner (Trauchgau) sowie der Pfrontener Bürgermeister Alfons Haf.