Bergsteiger aus dem Außerfern stirbt in Lawine in Pakistan

Schreckliche Nachrichten aus dem Karakorum-Gebirge in Pakistan bewegen die Bergsteiger-Szene im Allgäu und darüber hinaus. Ein 28-jähriger Außerferner ist tot.

07.10.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Offenbar beim Versuch, einen bislang nicht bestiegenen Gipfel im Karakorum-Gebirge in Pakistan zu erklimmen, ist ein 28-jähriger Bergsteiger aus dem Bezirk Reutte (Außerfern) ums Leben gekommen. Diese Nachricht gab die Tourismusbehörde der Region Gilgit am Donnerstag über das soziale Netzwerk Facebook bekannt. Versehen ist dieser Beitrag mit Ausweisdokumenten des Österreichers sowie seiner ebenfalls aus dem Außerfern stammenden Begleiterin. Sie ist ersten Erkenntnissen nach wohl nicht verletzt.

28-jähriger Mann aus dem Außerfern stirbt bei Lawinenunglück in Pakistan

Der Meldung der Behörde zufolge ist der 28-Jährige auf einer Höhe von rund 4700 Metern von einer Lawine erfasst worden und auf der Stelle tot gewesen. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Shimshal Tals im Karakorum Gebirge in Pakistan. Offenbar war der Österreicher in Begleitung eines lokales Guides unterwegs. Das Unglück an dem bislang unbestiegenen 5000er soll sich gegen 10 Uhr vormittags ereignet haben. Über die näheren Umstände ist bislang nichts bekannt.

Große Betroffenheit in der Allgäuer Bergsport-Szene

Ursprünglich hätte die Gruppe bestehend aus dem Tiroler, seiner Freundin und dem Guide bereits am Dienstag wieder zurückkehren sollen, heißt es von der Behörde. Doch wegen schlechten Wetters habe die Gruppe ihre Pläne geändert.

Der Verstorbene ist vor allem in der Ausdauersportszene im Außerfern und darüber hinaus sehr bekannt gewesen. Erst vor kurzem gewann er mit seinem Partner einen international renommierten Berglauf. Der Tiroler galt als erfahrener und versierter Bergsteiger. Umso größer ist jetzt die Betroffenheit.