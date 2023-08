93-Jähriger stürzt abseits des Wanderweges in Schwangau

Trotz der Hitzewarnung macht sich ein 93-Jähriger in Schwangau im Ostallgäu auf den Weg in die Berge. Abseits des Weges stürzt er und bleibt verletzt liegen.

25.08.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Am Donnerstag ist ein Mann in Schwangau im Ostallgäu auf einer Wanderung gestürzt und hat sich so verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn geborgen hat. Wie die Polizei berichtet, machte sich der 93-Jährige mittags auf den Weg zur Rohrkopfhütte. Er entschied sich am Schutzengelweg dazu, abseits des ausgeschilderten Wanderweges weiterzulaufen.

Hubschrauber muss 93-Jährigen in Schwangau retten

Nach etwa 100 Metern verlor der Mann den Halt und stürzte einige Meter nach hinten. Dabei verletzte der 93-Jährige sich. Er gab an, mehr als zweieinhalb Stunden hilflos im Gelände gelegen zu haben. Weil er um Hilfe rief, wurde ein Wanderer auf ihn aufmerksam und leistete sofort Erste Hilfe. Dann setzte der Mann einen Notruf ab. Weil die Umgebung derart unwegsam war, musste die Bergrettung aus der Luft arbeiten. Der anderer Wanderer unterstützte die Rettungskräfte bei der Bergung des Senioren. (Lesen Sie auch: Beziehungsstreit in Nesselwang im Ostallgäu eskaliert: 18-Jähriger verletzt)

