Jubiläum der Bergwacht Füssen: Von zwei Dosen Gemüse und dem ersten Akia

Die Füssener Bereitschaft ist vor 80 Jahren gegründet worden. Gerade bei der Ausrüstung hat man oft eine Vorreiterrolle in Bayern übernommen.

04.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Bei knapp 3500 Einsätzen haben sie in 80 Jahren Menschen in Notlagen geholfen: Die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht Füssen beherzigen seit Generationen das Motto „Zupacken, wenn andere in Not sind“. Über die 80-jährige Geschichte der Bergwacht sprach unsere Redaktion mit einem echten Kenner: Heinz Hipp, der seit 1961 bei der Bergwacht aktiv ist und ab 1977 für fast ein Vierteljahrhundert die Füssener Bereitschaft leitete, hat zum runden Geburtstag eine Chronik erstellt. Darin zeigt sich, dass die Füssener Bergretter oft eine Vorreiterrolle im Allgäu und darüber hinaus eingenommen haben.