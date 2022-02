Bergwacht Füssen muss zu mehreren Rodelunfällen ausrücken - Fahrer teilweise schwer verletzt

Buchenberg, Drehhütte und Reithlift: Die Bergwacht Füssen musste zu Rodelunfällen ausrücken: Ein 12-Jähriger bricht sich den Arm, eine 54-Jährige stürzt ab.

14.02.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Zu drei Rodelunfällen ist die Bergwacht Füssen am Wochenende ausgerückt. Teilweise kam es laut Pressemitteilung der Bergwacht zu schweren Verletzungen bei den Verunglückten. Am Samstag wurde die Dienstmannschaft an den Buchenberg zu einer 20 -jährigen Rodlerin mit Sprunggelenks- und Beckenverletzung gerufen. Nach Versorgung an der Unfallstelle wurde die junge Frau ins Krankenhaus Füssen transportiert.

Rodelbahn an der Drehhütte: Frau stürzt 75 Meter ab

Am Sonntag kam es zunächst auf der Skipiste des Reithliftes zu einem Skiunfall mit der Folge einer Unterschenkelfraktur. Nach Versorgung auf der Skipiste erfolgte der Transport durch die Bergretter ins Krankenhaus Füssen.

Doch damit war das Einsatzwochenende noch nicht vorbei: Am Nachmittag kam es zu zwei weiteren Rodelunfällen. Der erste ereignete sich auf der Rodelbahn der Drehhütte. Hier ist eine 54-jährige Frau mit Ihrem Schlitten von der Rodelbahn abgekommen und etwa 75 Meter einen steilen Waldhang hinabgestürzt. Die Bergung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber RK 2 aus Reutte.

12-jähriger Junge bricht sich den Unterarm am Buchenberg

Noch während der Übergabe der Patientin am Krankenhaus Füssen ereignete sich ein zweiter Rodelunfall an diesem Tag. Die Retter wurden an den Buchenberg zu einem 12-jährigen Bub gerufen, welcher sich beim Rodeln den Unterarm gebrochen hatte. Aufgrund der starken Schmerzen erfolgte auch dieser Einsatz mit dem noch an der Rettungswache Füssen befindlichen RK 2. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde auch dieser Patient der Notaufnahme des Krankenhauses Füssen übergeben.

