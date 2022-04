Bergwacht Füssen: Unfälle häufen sich mit Gleitschirmpiloten

Einsatzkräfte in den ersten Ferientagen bereits zu drei Unfällen gerufen. Am Tegelberg bleibt ein Pilot mit seinem Schrim zwischen zwei Bäumen hängen.

14.04.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Die Bergwacht Füssen ist in den ersten Tagen der Osterferien bereits zu drei verunglückten Gleitschirmfliegern gerufen worden, die die Kontrolle über ihr Fluggerät verloren hatten. Die Piloten überstanden die Unfälle ohne Blessuren, teilt die Bergwacht mit.

Bereits am Montag stürzte ein Pilot zwischen der Nord- und der Ostrampe am Tegelberg ab. Der Mann konnte unverletzt wieder zum Startplatz gelangen und rief die Bergwacht Füssen zur Bergung des Gleitschirmes. Am Mittwoch wurde die Bergwacht am frühen Abend erneut an den Tegelberg gerufen. Ein Gleitschirmflieger hatte die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und blieb zwischen zwei Bäumen in der Nähe des Fingerklettersteiges hängen. Fünf Bergretter waren bei dem aufwendigen Einsatz gefordert, um den unverletzten Pilot und Schirm zu bergen.

Notlandung bei einer Alm

Während die Einsatzkräfte noch mit dieser Bergung beschäftigt waren, erhielt der Einsatzleiter eine Meldung über einen weiteren Gleitschirmflieger-Absturz, dieses Mal am Buchenberg. Augenzeugen berichteten von einem Piloten, der nahe der Buchenbergalm den Rettungsschirm geworfen hatte und kurz darauf nicht mehr zu sehen war. Obwohl weiter Flugbetrieb herrschte, gab es keine weiteren Meldungen über einen beobachteten Absturz, auch meldete sich der verunglückte Pilot auch nicht selbst. Zwei Bergretter und der Einsatzleiter eilten an den Buchenberg, um die Lage vor Ort zu klären. Bei der Ankunft an der Buchenbergalm konnte die Lage schnell geklärt werden: Der Pilot hat vor der Alm eine Notlandung unverletzt überstanden. Wie die Bergwacht mitteilt, sei es in solchen Fällen wichtig, dass man sich bei der integrierten Leitstelle auch dann meldet, wenn man nach einem Absturz keine Hilfe benötigt. Durch einen Anruf könnten die Rettungskette und Ressourcen geschont werden (siehe auch: "Bergwachten im Allgäu: Bergretter üben in Füssen und Schwangau spezielle Luftrettung").