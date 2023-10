Bergwacht Füssen rückt zu Einsätzen am Tegelberg und Weißensee aus

Die Bergwacht Füssen rückte in den vergangenen Tagen zu zehn Einsätzen aus. Zur Unterstützung waren Christoph 17, RK2 und die Wasserwacht Weißensee gefordert.

In den vergangenen Tagen wurde die Bergwacht Füssen wieder zu mehreren Einsätzen gerufen. Auch die Teams der Rettungshubschrauber und der Wasserwacht Weißensee unterstützten dabei. Am Dienstag fanden zeitgleich zwei Einsätze statt, teilt die Bergwacht mit. Eine Frau habe am Tegelberg eine Unterschenkelfraktur erlitten, mithilfe des Christoph 17 konnte sie geborgen werden. Währenddessen sei eine ältere Dame am Südufer des Weißensees etwa zehn Meter tief abgestürzt. Dabei habe sie sich mehrere Verletzungen zugezogen. Nach der Bergung übergab die Bergwacht die Frau dem Landesrettungsdienst.

Mithilfe des RK2 wird ein junger Mann vom Tegelberg gerettet

Zu einem nächtlichen Einsatz rückte die Bergwacht in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber RK2 am Sonntag aus. Ein junger Bergsteiger sei mit mehreren Verletzungen vom Gratweg des Tegelbergs in die Unfallklinik Murnau geflogen worden.

Bergwacht Füssen: Vier Einsätze an einem Tag

Gleich vier Einsätze hatte die Bergwacht jüngst an einem Tag zu bestreiten. Es begann mit einem fünfjährigen Jungen, der sich durch einem Fahrradsturz eine Kopfverletzung zuzog und unter starker Übelkeit litt, teilt die Bergwacht mit. Weiter ging es zu einem Sturz nahe der Rohrkopfhütte, bei der die betroffene Person sich eine Wirbelsäulenverletzung zuzog. Währenddessen wurde ein Tourist von seiner Familie am Tegelberg als vermisst gemeldet, da er für einige Stunden nicht erreichbar war. Dieser Einsatz löste sich jedoch von selbst, der Mann meldete sich eine halbe Stunde später bei seiner Familie.

Abschließend rückte die Bergwacht zum Südufer des Weißensees aus, dort versorgte und barg das Team eine Frau mit Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen. Hier unterstützte die Wasserwacht Weißensee mit einem Boot, um Notarzt sowie Patientin zu transportieren.

Sprunggelenkverletzungen und erschöpfte Touristin am Tegelberg

An einem anderen Tag sei die Bergwacht zu gleich zwei Sprunggelenkverletzungen am Tegelberg ausgerückt, die zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Füssen gebracht wurden. Am Tag zuvor wurden die Bergretter zu einer erschöpften amerikanischen Touristin auf den Gratweg des Tegelbergs gerufen. Die Rettung mit dem Krankentransport dauerte bis in die Dunkelheit.