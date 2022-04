Corona und Kollegen in Not: Diese Herausforderungen musste die Bergwacht Nesselwang 2021 meistern

Die Bergwacht Nesselwang blickt auf das Jahr 2021 zurück. Wie häufig die Bergretter ausrücken mussten - und welcher Einsatz besonders in ihrem Gedächtnis blieb.

05.04.2022 | Stand: 07:32 Uhr

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so niedrige Einsatzzahlen hatten“, sagte Willi Hailer, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Nesselwang, auf der Jahresversammlung am vergangenen Freitag. Weil der Liftbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie weitestgehend ruhte, fielen 2021 nur 17 Einsätze an (61 in 2020; 106 in 2019), davon elf im Sommer. 2022 zeigt sich ein anderes Bild, unter anderem, da die Alpspitzbahn wieder den Betrieb aufnahm. Seit Jahresbeginn zählt die Bergwacht Nesselwang bereits 74 Einsätze.

Bergwacht Nesselwang: So oft rückten die Bergretter 2021 aus

Statt wie im Vorjahr virtuell, fand die gut besuchte Jahresversammlung heuer in Präsenz statt. Hailer freute sich über den persönlichen Austausch und unterstrich die Aufgaben der Bergwacht: Sie leiste den Rettungsdienst am Nesselwanger Berg, sei über Melder 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Bereitschaft und stelle die Skiwacht an den Wochenenden.

Außerdem übernehme sie den Sanitätsdienst bei Veranstaltungen und bringe sich in vielfältiger Weise in das Leben der Marktgemeinde ein. Die Aktion „Sauberes Nesselwang“ und der traditionelle Nikolausumzug, bei denen sich die Bereitschaft besonders engagiert, mussten 2021 Corona-bedingt ausfallen.

Bilderstrecke

Alpspitzcoaster in Nesselwang gestartet

1 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 2 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 3 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Bild: Markus Röck Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Bild: Markus Röck 4 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 5 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 6 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Bild: Markus Röck Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Bild: Markus Röck 7 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 8 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 9 von 9 Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat ihre neue Attraktion eröffnet: Seit 18. Dezember fährt der Alpspitz Coaster, eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation. 1 von 9

Auch sonst beeinflusste Corona das Bereitschaftsleben, wie aus dem Jahresbericht deutlich wurde, den Hailer und sein Stellvertreter Magnus Erd präsentierten: Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, Ausschusssitzungen und Versammlungen wurden online durchgeführt, Übungen und Ausbildungen wurden zurückgefahren.

Jahresbilanz der Bergwacht Nesselwang: Bergwachtler retten Kameraden

Herausfordernde Einsätze gab es trotzdem. Eine Skitourengeherin retteten die Bergwachtler im Dezember des vergangenen Jahres am Edelsberg. Ihr Begleiter hatte gemeldet, dass sie „falsch abgebogen“ sei. Die Bergretter fanden sie unverletzt, als sie nicht mehr weiter wusste, und brachten sie mit Hilfe einer Pistenraupe sicher ins Tal.

Lesen Sie auch

Trotz Lockdown im Tourismus Rekord-Einsatzzahlen: Bergwacht Füssen ist gefordert wie nie

Zwei Einsätze im Sommer galten eigenen Kameraden: Einer hatte sich beim Sturz vom Mountainbike verletzt und musste versorgt werden. Ein anderer verletzte sich beim Holzen im steilen Gelände und musste mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Vier Nesselwanger Bergwachtler wurden vom stellvertretenden Bereitschaftsleiter Magnus Erd für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt (von links): Magnus Erd, Willy Hailer, Manfred Dasser, Michi Gimpel und Gerhard Fricke. Bild: Ingo Buchelt

Hailer berichtete zudem über die Planung, Genehmigung und Errichtung eines Carports für das neue „6x6“-Rettungsfahrzeug beim Bergwachtstützpunkt an der Mittelstation, der in Zusammenarbeit mit den Rechtlern in ungewöhnlich kurzer Zeit realisiert wurde. David Ebenhoch und Flurin Schneckenburger erhielten die Bergwacht-Ausweise. Sie verstärken als voll ausgebildete Bergretter das Team von 28 Aktiven. Hailer bedankte sich bei allen Bergwachtkameraden, ihren Partnern und Familien für ihr Engagement sowie beim Markt, der Alpspitzbahn und den Rechtlern für die gute Zusammenarbeit.

Namhafte Spende vom V-Markt an die Bergretter

Klemens Keller trug den mit viel Beifall aufgenommenen Kassenbericht vor und verzeichnete eine namhafte Spende aus dem Getränkeverkauf des V-Markts. Auf Vorschlag der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

„Über neue Gesichter“, die zu den Anwärtern gestoßen sind, freute sich Ausbildungsleiter Alexander Gast und bedankte sich bei der Alpspitzbahn und den Ausbildern für die unkomplizierte Unterstützung. Geübt wurde in Kleingruppen und mit Maske. Manche Übungen und Lehrgänge wurden abgesagt, andere verschoben oder konnten nicht in der gewohnten Form ablaufen. (Lesen Sie auch: Absturz am Gabelschrofen: Wie ein Schicksals-Moment ihr Leben veränderte)

Wachsender Druck auf den Berg durch Sportler

Alexander Haag unterstrich die Bedeutung des Naturschutzes in Ausbildung und Arbeit der Bergwacht, die ursprünglich mit dieser Ausrichtung gegründet worden war. Er wies auf den wachsenden Druck auf den Berg hin. Sogar nachts seien Bergsportler unterwegs, was störend auf Wildtiere wirke. Michi Gimpel, stellvertretender Regionalleiter der Bergwacht Allgäu, bescheinigte der Bereitschaft einen „super Ausbildungsstand“ und äußerte „Respekt“, wie die Herausforderungen durch Corona gemeistert werden. Außerdem dankte er den Ausbildern aus Nesselwang, die sich in der Region Allgäu engagieren.

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern

Immer mehr Frauen bei der Bergwacht

Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas freute sich, dass immer mehr Frauen zur Bergwacht stoßen – 2021 gab es drei Anwärterinnen und fünf Anwärter. Außerdem dankte er für viel Engagement in der Gemeinde. Ralph Speck, Chef der Alpspitzbahn, und Rechtlerchef Thomas Theil betonten die Bedeutung der Bergwacht und würdigten die gute Zusammenarbeit.

Michi Gimpel, Manfred Dasser und Willi Hailer wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Bergwacht geehrt, Gerhard Fricke für 60 Jahre.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".