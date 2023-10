Nach 50 Jahren Dienst in Pfronten: Dieser Einsatz blieb Bergwacht-Mann Willi Kiechle besonders in Erinnerung

Der Pfrontener Willi Kiechle ist für seine Tätigkeit mit dem Silbernen Leistungsabzeichen der Bergwacht ausgezeichnet worden. Dieser Einsatz blieb haften.

Von Renate Erhart

26.10.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Am 16. Oktober hatte Wilhelm Kiechle einen etwas anderen Einsatz für die Bergwacht als sonst. Der Pfrontener wurde nämlich für sein besonderes Engagement im Bereich Naturschutz mit der Leistungsauszeichnung in Silber für außergewöhnliche Verdienste in der Bergwacht ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde wurde ihm die Urkunde sowie die Medaille in der Allerheiligen Hofkirche in München von Ministerpräsident Markus Söder überreichte. Die Leistungsauszeichnung erhielt er für sein unermüdlichen Einsatz für den Naturschutz in diesem Bereich.

