Bergwacht und Feuerwehr Nesselwang: Übung folgt Ernstfällen

Die beiden Blaulichtorganisationen traineren auf einem Waldweg gemeinsam, wie sie Verletzte aus einem verunglückten Fahrzeug befreien und versorgen.

05.09.2022 | Stand: 15:27 Uhr

„Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf Forstweg“ – so hieß am Freitagnachmittag die Alarmmeldung einer unangekündigten Gemeinschaftsübung der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht Nesselwang. Angenommen wurde, dass ein Fahrzeug bei der Abfahrt über die Forststraße von Maria Trost verunglückte. Ein Feuerwehrmann hatte das Auto im Vorfeld der Übung per Radlader an die angenommene Unfallstelle gebracht und auf der Fahrerseite liegend deponiert.

Zu Unfallopfern geschminkt

Bereits kurz nach der Alarmierung per Sirene und Funkmeldeempfänger waren das erste Löschfahrzeug und der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort und machten sich ein Bild der Lage. Eine Person, dargestellt durch eine lebensecht aussehende und schwere Puppe war unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Drei weitere Personen, welche im Vorfeld vom einer BRK’lerin aus Pfronten mit Wunden und Theaterblut präpariert wurden, befanden sich noch im Unfallauto und konnten nicht selbstständig aussteigen.

Feuerwehr hebt Fahrzeug an und entfernt das Dach

Die Feuerwehr Nesselwang, mit drei Fahrzeugen vor Ort, befreite die Patienten, indem sie das Fahrzeug, nachdem sie es gegen ein Umstürzen gesichert hatten, anhoben und das Dach entfernten. Die Bergwacht, ebenfalls mit drei Fahrzeugen angerückt, übernahm die Betreuung der Verletzten während der technischen Rettung und anschließend die medizinische Versorgung aller Patienten.

Guter Austausch bei der Nachbesprechung

Gleich nach der Übung gab es direkt an der Einsatzstelle eine Nachbesprechung mit einem laut Bergwacht sehr guten Austausch beider Organisationen. Ebenfalls konnten die Rettungsorganisationen ihr jeweiliges Einsatzmaterial kurz vorführen und erklären, so dass alle Teilnehmer rundum zufrieden mit vielen neuen Erkenntnissen die Übung nach zwei Stunden beendeten.

Für beide rein ehrenamtlichen Hilfsorganisationen war das bereits der zweite Alarm an dem Tag: Die Feuerwehr war schon morgens zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage geeilt, die Bergwacht hatte mittags einen gestürzten Radfahrer an der Alpspitze versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

