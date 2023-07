Bergwald am Plansee fit für den Klimawandel machen

Die gleichnamige Firma aus Breitenwang/Reutte unterstützt eine tirolweite Initiative. Ziel ist es, reine Nadel- in artenreiche Mischwälder umzuwandeln.

02.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In Zusammenarbeit mit der Initiative Klimafitter Bergwald Tirol hat die Firma Plansee aus Breitenwang/ Reutte die Pflanzung von 200 Bäumen unterstützt. Sie stehen nun statt der bislang vergebenen Holzpokale für herausragende Leistungen von Teams oder einzelnen Mitarbeitern im vergangenen Jahr.

Keine Pokale mehr, sondern Bäume am Plansee

Bislang wurden bei einer unternehmensinternen Veranstaltung von Mitarbeitern aus den Abteilungen Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung aus aller Welt Pokale aus Holz für herausragende Leistungen vergeben. Heuer ehrte das Management seine Teams und Mitarbeitenden mit Bäumen im Schutzwald am Plansee. Zu der Veranstaltung waren 220 Vertriebsmitarbeiter eingeladen sowie 40 Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Sie lernten Neues über die vielfältigen Anwendungen der Plansee-Produkte und wie die Eigenschaften der Werkstoffe mithilfe von Hightech-Technologien für die Bedürfnisse der Kunden eingesetzt werden können. Außerdem ging es um das Thema Nachhaltigkeit, das nicht nur die Plansee Group beschäftigt, sondern auch ihre Kunden. Plansee positioniert sich dabei als Entwicklungs- und Innovationspartner, um seinen Kunden zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern.

Tiroler Bergwälder langfristig anpassen

„Wir sind stolz darauf, dass wir bei der Pflanzaktion am Ufer des Plansees für den Schutzwald dabei sein können“, betont der geschäftsführende Direktor Ulrich Lausecker. „Die Aktion passt perfekt zu unseren sehr ambitionierten Zielen, die wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen.“ Das Ziel der Initiative ist es, die Tiroler Bergwälder langfristig an die Bedingungen des Klimawandels anzupassen. In diesem Rahmen gilt es, Nadelwälder, die stark unter den Veränderungen leiden, in artenreiche Mischwälder umzuwandeln. Plansee unterstützt die Aufforstung mit standortgerechten Baumarten als Sponsor. Die jungen Bäume, die frisch aus der Baumschule kamen, werden zudem von der Initiative Klimafitter Bergwald für die ersten zehn Jahre ihres Lebenszyklus betreut und vor Wildverbiss geschützt.

„Wir pflanzen Baumarten, die tiefer wurzeln können, die wärmeliebender sind, die mit den Veränderungen, so wie wir sie erwarten können in Zukunft, auch besser zurechtkommen können“, erzählt Lisa Bischofer, die zusammen mit Kurt Ziegner vom Amt der Tiroler Landesregierung die Aktion koordinierte. Das Pflanzen der fünf verschiedenen klimafitten Laub- und Nadelbaumarten (Rotbuche, Bergahorn, Bergulme, Vogelkirsche und Tanne) übernahm Fachpersonal des Maschinenringservices, doch die geschäftsführenden Direktoren Ulrich Lausecker und Andreas Feichtinger sowie Alexander Tautermann, Director Marketing und Sales Organisation, ließen es sich nicht nehmen, für den Plansee-Wald auch selbst den Spaten in die Hand zu nehmen.