Wieder Fälle von Messenger-Betrug und Fake-Angebote im Internet im Allgäu

Wieder gibt es im Allgäu aktuelle Fälle von Online-Betrug beim Einkaufen im Internet oder mithilfe von Smartphone-Messengerdiensten. Ein Fall endet teuer.

30.03.2022 | Stand: 13:27 Uhr

In Pfronten wollte ein Mann auf einer Internetplattform bei einem Inserenten eine Kombimaschine zur Holzbearbeitung im Wert einer mittleren vierstelligen Summe kaufen. Zur Verifizierung des Anbieters und zur "Sicherheit" wurde ihm sogar noch ein Foto des Personalausweises übermittelt.

Als der Mann den Kaufpreis für die Maschine an den Anbieter überwiesen hatte, konnte er den Verkäufer laut Polizei nicht mehr erreichen. Die Maschine kam bis zum heutigen Tag nicht beim Käufer an.

Die Polizei Füssen rät: Nutzen Sie die Anzeigenportale nur für Kauf bei Abholung. Insbesondere bei sperrigen Gütern ist es unwahrscheinlich, dass ein Interessent hone Speditionsgebühren in Kauf nimmt. In der Regel wird so der Kauf zum Draufzahlgeschäft.

Betrügerische Nachricht von vermeintlicher "Tochter"

In Wiedergeltingen im Unterallgäu erhielt eine 64-jährige Frau am Sonntag eine Nachricht über einen bekannten Messengerdienst von ihrer angeblichen Tochter. Diese sei in einer Notlage, man müsse ihr dringend Geld überweisen. Da die Verfasserin der Nachricht ihre Mutter mit Sie ansprach, schöpfte die Rentnerin Verdacht und tätigte keine Überweisung. Anschließend verständigte sie die Buchloer Polizei.

Auch in Nesselwang im Ostallgäu erhielten zwei Personen über einen Nachrichtendienst Aufforderungen für Geldüberweisungen. Das Vorgehen ist laut Polizei immer dasselbe: Eine unbekannte Person gibt sich mit einer neuen Handynummer als Verwandter aus und bittet um eine Geldüberweisung zur Unterstützung in einer Notlage. Die neue Handynummer wird damit begründet, dass das alte Mobiltelefon defekt sei und sie von einem Leihhandy aus Nachrichten versenden müssten.

Die angeschriebenen Personen reagierten in beiden Fällen richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein, tätigten keine Überweisung und informierten die Polizei. Nicht nur über Schockanruf, sondern auch per Messenger-Dienst wird versucht, arglose Bürger zu täuschen.

