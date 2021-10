Hauskauf in Pfronten: Frau erkennt Betrugsmasche rechtzeitig

Die Betrüger verlangten vor dem Verkauf des Hauses Ausweiskopien von der Frau und ihrer Familie. Das machte die Interessentin stutzig.

26.10.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Noch rechtzeitig hat eine Frau erkannt, dass sie bei einem Hauskauf in Pfronten einer Betrügermasche aufgesessen war. Am Montag hat sie den Fall angezeigt. Sie entdeckte laut Mitteilung der Polizei auf einem Immobilien-Portal im Internet ein günstiges Angebot für ein Reihenhaus in Pfronten zum Preis von 250.000 Euro. Daraufhin kontaktierte sie den Verkäufer per E-Mail. Dieser hielt sich angeblich im Ausland auf und antwortete nur auf Englisch. Der Verkäufer bestätigte der Frau, dass das Haus noch zu kaufen sei. Allerdings verlangte er, dass sie zunächst Ausweiskopien von sich und ihrer Familie senden sollte. Gutgläubig ging die Frau darauf ein, hatte danach aber Bedenken und brach den weiteren Kontakt zu dem Verkäufer ab.

Polizei mahnt zur Vorsicht bei Übersendung von Ausweiskopien

Zur Geldforderung kam es laut Polizei bislang nicht mehr. Nach Angaben der Polizei war das Haus in Pfronten nicht zum Verkauf angeboten. Die Polizei mahnt Bürger zur Vorsicht bei der Übersendung von Ausweisdaten an Unbekannte. Die Täter könnten die Daten missbräuchlich im Internet benutzen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

