66-Jähriger Füssener fällt nicht auf Lotterie-Betrug rein - Bereits über 130 Fälle bayernweit

Ein 66-Jähriger erhält ein Mahnschreiben eines Inkassounternehmens, das für die Teilnahme an einer Lotterie über 260 Euro fordert. Der Mann geht zur Polizei.

06.08.2021 | Stand: 12:54 Uhr

Nicht hereingefallen auf einen Lotterie-Betrug ist ein 66-Jähirger aus Füssen. Am Donnerstagvormittag erschien der Mann bei der Polizei Füssen und übergab den Beamten ein Mahnschreiben eines Inkassounternehmens. Darin wird für die Teilnahme an einer Lotterie eine Summe von über 260 Euro gefordert. Nachdem sich der Mann laut Polizei sicher war, niemals bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben, erstattete er Anzeige wegen versuchten Betrugs. Glücklicherweise zahlte der Mann kein Geld an die Betrüger, wie die Polizei berichtet.

Die Ermittlungen ergaben dann, dass bereits über 130 Fälle bayernweit mit derselben oder einer ähnlichen Betrugsmasche bekannt sind. Die Polizei Füssen warnt in diesem Zusammenhang vor solchen postalischen Betrugsversuchen. Lieber sollten Bürger vorher das Inkassobüro oder die Polizei kontaktieren, bevor sie Geld an fremde Konten überweisen.

