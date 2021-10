Frau aus Pfronten will Kinderwagen im Internet verkaufen - und wird um 1500 Euro betrogen.

Eine Frau aus Pfronten wollte über im Internet einen Kinderwagen verkaufen. Dabei wurde sie von einer vermeintlichen Käuferin um 1500 Euro gebracht.

15.10.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Einen Kinderwagen wollte eine Frau aus Pfronten im Internet verkaufen und wurde dabei um 1500 Euro betrogen. Das teilte die Polizei nun mit. Demnach bot die Pfrontenerin den Kinderwagen auf einer Social Media-Plattform an. Dort meldete sich auch kurz darauf eine vermeintliche Käuferin, die angab, den Kinderwagen unbedingt haben zu wollen. Zur Sicherheit sollte die Pfrontenerin aber mehrere Geldwertkarten in Höhe von jeweils 200 Euro kaufen und diese der vermeintlichen Käuferin per Mail bestätigen.

Die Betrügerin gab an, sich um einen Versanddienst zu kümmern, der den Kinderwagen in Pfronten abholen würde - und dabei in bar die Geldwertkarten und den Kaufpreis bezahlen würde. Der Lieferdienst kam jedoch nie nach Pfronten, die Wertkarten löste die Betrügerin jedoch ein. Fälle von Internetbetrug häufen sich derweil auch in Marktoberdorf.

Frau aus Pfronten um 1500 Euro betrogen: Polizei ermittelt

Die Polizeistation Pfronten hat die weiteren Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Sie warnt vor solchen dubiosen Geschäften. "Die Betrüger sind in der Regeln nur auf die Nummern der Geldkarten aus und die Einlösung der Geldkarten kann weltweit anonym erfolgen", teilt sie mit.

Weitere Meldungen aus dem Ostallgäu finden Sie hier.