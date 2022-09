Bettwanzen auch auf Brunnenkopfhütte: "Füssen ist ein Brennpunkt"

Jetzt ist auch die Brunnenkopfhütte wegen Bettwanzenbefalls für Übernachtungsgäste geschlossen. Warum ist der Königswinkel so stark betroffen?

13.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach dem Tegelberghaus hat es jetzt eine weitere Hütte im Ostallgäu erwischt: Die Brunnenkopfhütte musste wegen eines Bettwanzenbefalls ihre Saison vorzeitig beenden. Hüttenwirt Christian Deser hat inzwischen allen Nachtgästen storniert, die Online-Buchung ist eingestellt. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht“, sagt Deser hörbar frustriert am Telefon. Denn die Brunnenkopfhütte liegt unweit des Tegelberghauses. Wanderer übernachten auf mehrtägigen Touren oft in beiden Hütten. Dass die Tiere von Wanderern weitergetragen werden, war nicht auszuschließen.

