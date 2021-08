Bewährungsprobe für junges Team der SG Weißbach

Die neue Führungsriege des Pfrontener Vereins bekommt es mit Corona zu tun. Wie die Pandemie die Fußball-Damen traf.

Bei seiner ersten Jahresversammlung als Vorsitzender der Sport-Gemeinschaft Weißbach (SGW) in Pfronten musste Max Riedmiller seinen Stellvertreter Pius Wohlfart entschuldigen. Dass die vergangenen Jahre nicht einfach waren, zeigte der Kassenbericht von Anita Werning. Im Jahr 2020 konnten keine der sonst fest im SGW-Kalender verankerten Veranstaltungen durchgeführt werden. So fanden kein Nikolausmarkt, kein Viehscheid auch nicht das bei den Kindern beliebte Zeltlager statt. Dennoch konnte Werning einen kleinen Überschuss vermelden. Der Zuschuss des Landkreises wurde verdoppelt und die Ausgaben an die gesunkenen Einnahmen angepasst. Eine positive Auswirkung hatte die Pandemie dennoch: Der Tennisbetrieb hat wieder zugenommen.

Schwierige Platzsuche fürs Zeltlager

Vorsitzender Riedmiller zog Bilanz der vergangenen zwei Jahre, er dankte auch dem vorherigen Vorstand für den guten Übergang. 2019 konnten noch die meisten Veranstaltungen durchgeführt werden, die sehr positiv verliefen. Auch wenn sich die Platzsuche für das Zeltlager immer schwierig gestaltet, konnte es 2019 noch am Attlesee durchgeführt werden. 2020 wurde noch der Skiausflug gemacht, das Schalenggen-Rennen wurde aus Schneemangel abgesagt. Danach war die Hauptaufgabe des Vorstands die Erstellung und Umsetzung der verschiedensten Hygienekonzepte für alle Sparten.

Fußballdamen feiern Jubiläum

Die Übungsleiter berichteten unisono von nicht beendeten Spielrunden und problematischen Bedingungen beim Training. Auch das 30-jährige Bestehen der Fußball-Damenmannschaft konnte nicht gebührend gefeiert werden. Hier wurde nur im kleinen Rahmen mit ehemaligen Spielerinnen gefeiert. Damen-Trainer Lothar Schmeller bedankte sich vor allem bei den Trainern der Mädchenmannschaft, da durch Abwanderungen und coronabedingt ohne deren starkes Engagement die Damenmannschaft nicht fortbestehen würde. Das erste Spiel mit den von Sport Kolb gesponsorten Trikots wurde vor Kurzem durchgeführt. Bei den Kindern ist aktuell großes Interesse am Training. Die Radgruppe konnte Touren durchführen. Neu etablierte sich die Kinder-MTB-Gruppe, bei der die Kinder auf einem Übungsparcours den Umgang mit ihren Bikes spielerisch unter Anleitung lernen. Vizebürgermeister Helmut „Biba“ Sauer lobte die Sportgemeinschaft für ihre gelebte Gemeinschaft und das große Engagement vor allem für den Breitensport. Als Vorsitzender des TSV bot er seine Unterstützung an und zollte dem jungen Team großen Respekt, dieses Amt übernommen zu haben.