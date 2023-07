Bichelfest in Pfronten feiert eine rundum gelungene Premiere

Am neuen Standort in Rechbichel verwöhnt der Trachtenverein D’ Achtaler Besucher mit einem bunten Programm und Köstlichkeiten. Kleine Besucher nicht vergessen.

25.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In diesem Jahr fand in Pfronten die Premiere des Bichelfests im Ortsteil Rehbichel statt. Organisiert haben es die Mitglieder des Trachtenvereins D’ Achtaler. Wie Vorsitzender Wolfgang Goldstein mit großem Lob erzählt, haben sich insbesondere die jüngeren Mitglieder sehr aktiv an der Vorbereitung und Durchführung des Festes beteiligt und somit zum sehr guten Gelingen beigetragen. Es war ein Fest für die Jungen und mit den Jungen. Bereits am Samstagabend gab es einen gelungenen Festauftakt mit der Gruppe Die Chefs, hier wurde bis weit in die Nacht hinein gefeiert.

Platz gelobt: gut gewählt, gemütlich und familiär

Am Sonntag wurde ein Gottesdienst von Pfarrer Werner Hass mit verspätetem Beginn zelebriert. Im Anschluss spielte die Harmoniemusik Pfronten bis in den Nachmittag auf. Zahlreiche Besucher fanden den Weg zum Festplatz rund um den Brunnen und die kleine Sankt-Anna-Kapelle in dem Pfrontener Ortsteil. Wie Urlauber und einheimische Besucher sagten, war es ein rundum gelungenes Fest. Neben dem tollen Wetter und der musikalischen Unterhaltung trugen dazu auch die Darbietungen des Nachwuchses des Trachtenvereins auf sehr unterhaltsame Weise bei. Auch der Platz wurde von den Besuchern als gut gewählt, sehr gemütlich und familiär gelobt. Für die jüngsten Besucher fand sich auch ein Platz für eine Hüpfburg, somit konnten sich auch die Kleinen an dem Fest erfreuen.

Hoffen auf Wiederholung im nächsten Jahr

Die kulinarischen Renner waren neben den hausgemachten Kuchen vor allem Currywurst und Schupfnudeln. Ein gelungenes Fest, das auf eine Wiederholung im nächsten Jahr hoffen lässt.

Keine Bergwiesenkönigin, kein Bergwiesenfest

Das Bichelfest am neuen Standort ersetzt das Dorffest, das die Achtaler beim Pfarrheim veranstalteten, seit 2014 alle zwei Jahre als Dorf- und Bergwiesenfest. Es war der Rahmen für die Kür der neuen Bergwiesenkönigin. Nachdem dieses Amt in diesem Jahr abgeschafft wurde, gibt es auch kein Bergwiesenfest mehr.