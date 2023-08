Bichlbach feiert Jubiläum: 600 Jahre eigene Pfarrei

Bis 1423 hatte die kleine Gemeinde östlich von Reutte zur Diözese Augsburg und damit zum Dekanat Füssen gehört. Was den Ort österreichweit einmalig macht.

Dass sie seit 600 Jahren eine eigene Pfarrei bilden, feiern die Katholiken der kleinen Gemeinde Bichlbach östlich von Reutte am Sonntag, 13. August, mit einem Festakt. Am 27. Februar 1423 wurde Bichlbach zur Pfarrei und die Laurentiuskirche zur Pfarrkirche erhoben. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörte der Ort zur Diözese Augsburg und damit zum Dekanat Füssen. Das zwei Kilometer entfernte Lähn hingegen, jenseits der Wasserscheide gelegen, gehörte zum Bistum Brixen.

Zur Messe nach Breitenwang

Sonntags waren die Gläubigen aus Bichlbach aufgefordert, die Messe in Breitenwang zu besuchen. Wegen der großen Entfernung trennte der damalige Bischof von Augsburg, Anselm von Nennigen, die Filialkirchen St. Laurentius in Bichlbach und St. Maria in Heiterwang nach Verhandlungen mit dem Abt Iban von Rothenstein und dem Konvent St. Mang am 27. Februar 1423 von Breitenwang ab. St. Laurentius wurde zur Pfarrkirche erhoben und St. Maria in Heiterwang war bis 1616 die unterstellte Filialkirche. Dies ist die erste urkundliche Erwähnung der Laurentiuskirche. Grabungen zeigten aber, dass die Grundmauern von St. Laurentius schon 200 Jahre früher einen bescheidenen Sakralbau aufweisen.

Kunsthistorische Schätze

Kunsthistorisch sind im Innenraum besonders hervorzuheben: Der Hochaltar in Stuckmarmor des Rokokokünstlers Joseph Fischer aus Faulenbach bei Füssen mit dem Bild des Martyriums des heiligen Laurentius, entstanden im Jahr 1742. Das Deckenfresko im Altarraum „Die wundersame Brotvermehrung“ signierte der Reuttener Künstlers Franz Anton Zeiller 1785. Das Deckenfresko im Langhaus von Johann Jakob Zeiller aus Reutte zeigt zwei Szenen aus dem Leben des heiligen Laurentius, der untere Teil, wie er die Schätze der Kirche vorstellt, der obere die „Verherrlichung von St. Laurentius“, signiert 1778.

Im 17. Jahrhundert wurden noch zwei weitere sakrale Bauwerke in Bichlbach errichtet: Das Feldkirchle als Pestkapelle, als in den Pestjahren 1611 bis 1635 die Toten am Fuß des Mähbergs, außerhalb des Orts bestattet wurde. 1694 erteilte Kaiser Leopold I. Bichlbach die Erlaubnis zur Errichtung einer Zunft mit Kirche, die dem heiligen Joseph geweiht wurde. St. Josef ist die einzige Zunftkirche Österreichs.

Festgottesdienst und Fahrzeugweihe

Den Jubliäumsfestakt zu 600 Jahre Pfarrei Bichlbach läutet am Sonntag, 13. August, um 8.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Einzug ein. Um 10 Uhr folgt eine Fahrzeugweihe vor der Pfarrkirche, und ab 11 Uhr spielt die Blaskapelle zum Frühschoppen im Dorfheim auf. Um 14 Uhr beginnt ein buntes Rahmenprogramm mit Tombola. Ab 14.30 Uhr spielt die „Stauda Musik Lähn“ auf und ab 18 Uhr der „Alpen Grageeler“ zum Tanz. Ab 23 Uhr klingt der Festtag in der Sport Alm aus.