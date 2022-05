Blasmusikfestival in Seeg: Lederrebellisch guter Auftakt im Festzelt

In Seeg werden Stühle und Bänke umgenutzt, weil es niemanden auf seinem Platz hielt. Erfreulich war auch das Drumherum. Welches Fazit die Harmoniemusik zieht.

27.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Einen gelungenen Auftakt zum Blasmusikfestival im Festzelt in Seeg haben die „Lederrebellen“ am Mittwochabend gegeben. War ihr Auftritt in der Vergangenheit schon einer der Höhepunkte beim Festival, so konnten sie mit ihrer großen, anderen und wechselnden Besetzung einmal mehr überzeugen.

Ja, sie schienen sogar noch besser zu sein als vor der Pandemie. Fast pünktlich stürmten sie die Bühne und heizten gleich dem Publikum im vollen Festzelt ein, derweil sich draußen vor der Abendkasse noch die Schlangen stauten.

Ausverkauftes Festzelt in Seeg: Fans tanzen auf Tischen und singen textsicher mit

Ein Durchkommen war kaum irgendwo möglich, und die Bänke wie Tische waren ihrer eigentlichen Aufgabe enthoben, sie dienten Tanz- und Stampfwütigen zum Mitmachen. Trotzdem konnten die darauf Stehenden kaum bis zur Bühne blicken, was nicht schlimm schien, sangen, grölten und stampften doch alle kräftig mit. Und das war gar nicht immer so einfach, ist es doch schwierig, auf einer Bank zu „Let’s Twist Again“ seine Hüften schwingen zu lassen, dafür twisteten die „auf dem Boden Gebliebenen“ in den Gängen und vor der Bühne umso heftiger. Schön, dass der Jugend diese Oldies nicht fremd sind, dafür aber begehrt.

Bei Wolfgang-Petri-Songs gab es dann gar kein Halten mehr. Auch zu „Que sera“ war das Publikum fast textsicher. Ein weiteres Lob an die „Lederrebellen“ (gegendert wird hier noch nicht) für die Interpretation dieses Oldies mit wechselnden Rhythmen. Erfreulich allerdings und daher erwähnenswert: Kaum jemand schien heuer „vorgeglüht“ zu haben, der Alkoholpegel hielt sich zumindest in der ersten Hälfte des Abends in Grenzen.

Andreas Gast von der Harmoniemusik Seeg: „Wir waren sehr zufrieden“

Bewundernswert die Servicekräfte, die sich ohne Pause durchs Gewühl schlängelten und das mit bemerkenswerter Laune und Geschwindigkeit. Auch die Sicherheitskräfte traten diesmal sehr professionell auf, vor allem schienen mehr von ihnen eingesetzt gewesen zu sein als früher, sie waren quasi überall.

„Wir waren sehr zufrieden“, sagte Andreas Gast von der Harmoniemusik. „Es gab keinen Zwischenfall, alle waren friedlich und zufrieden.“ So kann das Festival am Pfingstwochenende weitergehen.

