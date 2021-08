Busreisen Kößler aus Füssen übernimmt die Geschäfte des Unternehmens aus Pfronten. Was das für Fahrgäste, Vereine und den Schulverkehr bedeutet.

10.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Kommt man in die Werkstatt des Busunternehmens Kößler in Füssen, sticht sofort ein Fahrzeug ins Auge: An den Außenseiten wird gerade die neue Beschriftung angepasst. Denn Kößler hat Anfang August das Pfrontener Unternehmen Blau-Weiss-Reisen übernommen. „Für die Fahrgäste ändert sich nichts“, sagt Unternehmer Manuel Kößler und ergänzt: „Wir übernehmen auch alle Fahrer.“ Es ändere sich lediglich der Schriftzug auf den Bussen.