Blutsauger erobern nachts Hopferau

Beim närrischen Nachtumzug tummeln sich Vampire & Co. auf den Straßen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause zieht das Treiben an die 6000 Besucher an.

29.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach zweijähriger Zwangspause hat am Samstagabend wieder der Faschingsnachtumzug in Hopferau stattgefunden. Neben den einfallsreich dekorierten Faschingswagen waren auch viele Teilnehmer zu Fuß an dem Umzug beteiligt. Ausgelassen und fröhlich feierten alle Beteiligten. Der Veranstalter sowie die Polizei gehen davon aus, dass zu diesem Event etwa 6000 Besucher kamen. Alles in allem: Nach der Zeit des Stillstands war dies ein furioser Auftakt zur närrischen Zeit, der sich in der anschließenden Polarfete fortgesetzt wurde.

