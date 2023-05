Böhmische Begeisterung in Nesselwanger Halle

Geglückte Melange überzeugt die zahlreichen Besucher der Alpspitzhalle. Neben der Musik hilft viel Humor, die bedrückende Atmosphäre der Coronazeit wegzublasen.

10.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Quartett, eine Blasmusikkapelle mit knapp zwei Dutzend Musici und die mit sieben Mann kleinstmögliche Formation für böhmische Blasmusik: Diese geglückte Melange hat junge wie auch etwas ältere Freunde von Ernst-Mosch-Klängen bei der 12. Böhmischen Musikanten-Nacht in der Nesselwanger Alpspitzhalle erfreut. Vor einem voll besetzten Saal schien die bedrückende Atmosphäre der Coronazeit wie weggeblasen.

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller freute sich als Präsidentin der Euregio Via Salina viele Zuhörer begrüßen zu können. Und der langjährige Euregio-Projektleiter Simon Gehring hatte erneut ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Musikformationen. Unterstützt wurde er dabei von Uwe Söder vom Euregio-Arbeitskreis sowie von der örtlichen Harmoniemusik Nesselwang. Den Abend eröffnete die Gruppe Viererlei. Sie übergab anschließend den imaginären Taktstock an 21 Blasmusiker der Formation namens Original Hopfenbläser. Und die reichten ihn ihrerseits weiter an Berthold Schick und seine Allgäu6.

Höchst professionelle Auftritte

Wenn auch die Titel wie beispielsweise „Wir Musikanten sind froh“ oder „Rauschende Birken“ eher rührselig anmuten: Die Musik der vier Protagonisten von Viererlei kommt höchst professionell daher. Was Wunder, haben doch alle vier Musik studiert und zaubern so gekonnt mit schön durchgehaltenen Tönen und flotten Läufen echtes Ernst-Mosch-Gefühl auf die Bühne und in den Saal. Dabei fehlte in ihrem Programm ebenso wenig ein Ausflug in etwas markigere, oberbayerische Töne mit der Lausbuam Polka wie auch gefühlvolle, leise Töne beim Solo der Steirischen Harmonika.

Spürbares Zusammengehörigkeitsgefühl

Ein Musikstudium ist nicht Voraussetzung, um bei den Original Hopfenbläsern mitzuspielen. Die 21 Musikerinnen und Musiker kommen aus allen Ecken des Ostallgäus. Sie sind nicht nur musikalisch spitze, ihre gelegentlichen Späßchen auf der Bühne zeugen von Begeisterung und großem Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich auch privat auswirkt. Bereits zum dritten Mal treten die „Hopfis“ bei diesem Euregio-Musikfestival in Nesselwang auf. Neuer Dirigent bei diesem ersten Auftritt in diesem Jahr ist Daniel Schrittenlocher. Hopfenbläserchef Christian Epp gab erneut als Solo-Posaunist die Kerschhagler Polka gekonnt zum Besten, während bei allen Stücken der prägnante Schlagwerker Stephan Hiemer den Takt vorgab.

Gründungsdatum 2006 verbindet

Berthold Schick hat seine Gruppierung bereits im Jahr 2006 gegründet. „Dieses Datum haben wir übrigens gemeinsam mit den Hopfenbläsern“, nahm er diese Formation mit ins musikalische Boot. Ansonsten unterscheidet sie von dieser schon die geringe Zahl Sieben seiner Formation. Die ist die kleinstmögliche Besetzung in der böhmische Blasmusik gespielt werden kann. Alle sieben spielen auf höchstem musikalischen Niveau, sind in verschiedenen weiteren Formationen und Institutionen tätig, teils dort auch in leitenden Funktionen. So glänzte Schick erneut mit einem Solo für Alphorn, bei dem es keine Begrenzung auf Naturtöne zu geben schien.

Ein bisschen Spaß muss sein

Dass trotz ernsthaften Spiel der Spaß, ja manchmal das Albern nicht zu kurz kommt, zeigte beispielhaft der 32-jährige Trompeter Franz Xaver Tradler aus Waging am See. Mit herzerfrischendem, oberbayerischen Dialekt („Versteht’s ihr mi iberhaupt?“) tritt er als Einlage in den Bühnenvordergrund und erzählt seine legendären Witze, über die er selbst lachen muss. Dabei hat er eine seriöse Vita: Der Oberbayer mit der Wuschelkopf-Frisur (Schick: „Wir bräuchten heute Abend noch einen Friseur für ihn!“) begann bei der Musikkapelle Waging. Dann folgten das Mozarteum Salzburg, die Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorchesters, die Münchner Symphoniker, ein Masterstudium in Hamburg sowie eine Meisterklasse in Würzburg. Daneben spielte er immer Blasmusik bei Schick und der 6-Egg-Musi. Und seit 2019 ist er Solo-Trompeter in der Niederbayerischen Philharmonie. „An der silbernen Trompete die goldenen Töne“ spielte laut Ansage von Schick der Waginger die populäre Volksweise „Napoli“ sehr viel feinsinniger als das Lied unter dem deutschen Nonsens-Text („Schau hi, do liegt a toter Fisch im Wasser …“) bekannt ist.

Zum Finale alle gemeinsam auf der Bühne

Wie fast schon üblich gestaltete sich der Abschluss des Konzerts: Da kamen alle Musikantinnen und Musikanten der drei Formationen auf die Bühne. Mit der Polka „Wir Musikanten“ und der Euregio-Polka beschlossen die Akteure böhmischer Blasmusik das Programm und entließen die Zuhörer in den lauen Maiabend.