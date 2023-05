Böhmische Musikanten-Nacht in Nesselwang

Zum zwölften Mal findet in der Alpspitzhalle in Nesselwang die Böhmische Musikanten-Nacht statt. Wer heuer mit dabei ist.

03.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die „Böhmische Musikanten-Nacht“ findet im Rahmen des Euregio-Musikfestivals am kommenden Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr in Nesselwang in der Alpspitzhalle statt. Bereits zum zwölften Mal werden dabei laut Veranstalter international bekannte Spitzenensembles „Blasmusik vom Feinsten“ zum Besten geben und für musikalische Stimmung sorgen.

34 Musikkapellen und -ensembles haben seit der ersten Veranstaltung 2007 bis heute bei der „Böhmischen Musikanten-Nacht“ mitgewirkt. In diesem Jahr sind mit dabei die bekannten Blechbläser „Berthold Schick und seine Allgäu 6“, die „Original Hopfenbläser“ und der „Viererlei“. Alle drei spielen unter dem Motto „Blasmusik klingt am besten“ auf.

"Berthold Schick und seine Allgäu 6" sind von Anfang an in Nesselwang dabei

Zu den „Gründungsmitgliedern“ der Musikanten-Nacht gehören „Berthold Schick und seine Allgäu 6„. Sie bieten Blasmusik „vom Kleinsten“, nämlich hauptsächlich böhmisch-mährische Blasmusik in Minimalbesetzung mit sieben Mann. Diese kleine Besetzung bietet einen unverkennbaren Klang mit bestechender Qualität.

Die „Original Hopfenbläser“ sind eine Gruppe Musikbegeisterter aus dem Allgäu, die sich gefunden haben, um gemeinsam Blasmusik zu machen. Zum Repertoire gehören spitze Märsche, groovende Polkas, gefühlvolle Walzer und fetzige Partymusik. Damit sorgen sie auf jedem Fest, egal ob Festival, Musikfest, Bierzelt, Stadel Party, Hochzeit oder beim klassischen Konzertabend für gute Stimmung.

Das Ensemble "Viererlei" spielt zum ersten Mal bei der Böhmischen Musikanten-Nacht

Als drittes Ensemble geht der „Viererlei“ erstmals an den Start bei der Böhmischen Musikanten-Nacht. Das sind vier junge Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren, die alle ihr Instrument studieren: Hannes Schmid (21 Jahre) Harmonika, Lucas Kassner (22) Flügelhorn, Johannes Mimler (26) Tenorhorn und Fabian Körner (20) Tuba. Gerade die Steirische Harmonika bringt eine neue Klangfarbe ein und ist eine große Entlastung für die Bläser. Und somit waren sie zu viert: Vier Instrumente, vier verschiedene Charaktere: „Viererlei“.

Karten für die Böhmische Musikanten-Nacht sind erhältlich bei der Allgäuer Zeitung in Kempten, Marktoberdorf und Kaufbeuren, sowie in Memmingen und unter der Ticket-Hotline 0831/206-5555, bei www.allgaeuticket.de; sowie bei der Tourist Information Nesselwang.

