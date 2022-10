Boutique Sarafina gibt es seit einem Jahr in Lechbruck: Was ist in dieser Zeit passiert?

Die Boutique Sarafina in Lechbruck feiert ihr erstes Geschäftsjahr. Wie geht das Geschäft mit den Krisen um und was ist in diesem Jahr passiert?

30.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Ich glaube, uns kann der gemeinsame Spaß gar nicht ausgehen“, sagen Tanja Wilcken und Tamara Hartmann über ihr erstes Jahr mit der Boutique Sarafina in Lechbruck, das sie kürzlich feierten. „Wir sind die perfekte Mischung, ein super Team und mal ehrlich, kann einem schöne Kleidung keinen Spaß machen“, so die Beiden weiter. Insgesamt sind sie mit der Entwicklung ihres Geschäfts „sehr zufrieden“, obwohl es etwa durch Corona auch Tiefen gegeben habe.

Von den Lechbruckern sei der Laden sehr gut aufgenommen worden. „Wir haben so viel positives Feedback von unseren Kunden. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Intention schon von so vielen verstanden wurde und gut ankommt“, sagt Wilcken. „Wir haben mittlerweile ein großes Einzugsgebiet in unserem Kundenstamm.“

Grundintention: Lechbruck und Umgebung treu bleiben

Allerdings gebe es im Dorf auch Herausforderungen. „Unsere Grundintention war und ist, dem Ort, der Umgebung, aber allem den Einheimischen etwas Gutes zu geben, indem wir mit der Zeit gehen. Durch unsere Einrichtung und die Liebe, die wir ins Detail gesteckt haben, denken viele, dass wir zu teuer sind“, sagt Wilcken. „Wir verstehen, dass das von außen den Eindruck machen kann. Jeder der sich aber sein eigenes Bild dazu machen möchte, ist herzlich eingeladen unverbindlich bei uns rein zu schauen. Wir stehen für gute Qualität die langlebig ist, für Lebensgefühl anstatt Konsum, für eine generelle Wertschätzung an der Ware und an der Dienstleistung an sich. Wir haben für jeden was dabei und das sogar in den Größen 34 bis 52. Von der flauschigen Jogginghose für zu Hause, den ganz einfachen Basics für den Alltag und bis hin zu eleganter Kleidung für die besonderen Anlässe.“

Von den gegenwärtigen Krisen spürt der Laden derzeit wenig. „Wir sind zum Glück nicht generell betroffen. Wir erhalten zu 95 Prozent unsere Ware rechtzeitig. Wir wissen, dass andere sehr damit zu kämpfen haben“, berichtet Wilcken. Beim Einkauf ihrer Ware geht die Geschäftsinhaberin nicht mit der Masse oder jagt den üblichen, extremen Trends hinterher. Wichtig sind ihr und Hartmann „Zeitlosigkeit, Alltagstauglichkeit und Schnitte, die einfach gut passen und bequem zu tragen sind. Wir achten darauf, dass es so viel wie möglich Naturfaser ist. Natürlich haben wir auch sogenannte Ausreißer, unsere Highlights, an denen wir halt auch nicht vorbei kommen, weil sie einfach so ganz besonders toll sind. Wir schauen, dass wir für alle etwas haben, das ist oft nicht ganz leicht, aber eine schöne Herausforderung.“

Es gibt nicht nur Damenbekleidung in dem Geschäft in Lechbruck

Das Geschäft in Lechbruck hat aber noch mehr zu bieten, als Damenbekleidung. „Wir sind ein Konzeptladen mit Feinkost, Geschenkartikel, Schmuck und vielem mehr“, sagt Wilcken. „Halt auch wieder besondere Sachen, die es nicht überall gibt und sehr bewusst ausgesucht. Aber viel wichtiger zu erwähnen ist, dass unser Hauptbestreben die Menschlichkeit ist und bei uns an erster Stelle steht. Die Herzlichkeit und das Miteinander zu pflegen, das Lebensgefühl und die Sinne zu fördern. Das sieht man auch am Sarafina-Team. Niemand ist aufdringlich, jeder ist ehrlich bestrebt, den Kunden als Individuum zu sehen und ihn zu unterstützen.“ Durch die zweite Filiale in Hopfen am See habe man auch die Möglichkeit für die Kunden eine noch größere Modeauswahl nach Lechbruck zu holen. Denn in beiden Filialen gibt es unterschiedliche Ware.

Wie die Zukunft aussieht, lassen die beiden Geschäftsfrauen noch offen. „Einige Urlauber hatten uns schon gebeten in deren Heimatorten so ein Geschäft mit solchen herzlichen Modeberaterinnen zu eröffnen, weil es generell kaum noch diese Art Läden gibt. Wer weiß, wo wir so in fünf Jahren sind“, sagt Wilcken.