Warum Tanja Wilcken die Boutique Sarafina in Lechbruck trotz schwieriger Corona-Zeiten eröffnet hat

Tanja Wilcken eröffnet in Lechbruck die neue Boutique Sarafina – trotz der schwierigen Corona-Zeiten und obwohl viele ihr davon abrieten.

03.02.2022 | Stand: 17:17 Uhr

„Wenn man an die Zukunft glaubt und in sie investiert, zahlt sich das aus“, davon ist Tanja Wilcken überzeugt. Deshalb ließ sich die 50-jährige Unternehmerin nicht davon abhalten, in den schwierigen Corona-Zeiten, in denen andere Geschäfte eher schließen, ihre neue Boutique Sarafina in Lechbruck zu eröffnen. Und der Erfolg der ersten zwei Monate gibt ihr recht. „Viele haben mir davon abgeraten“, berichtet sie. „Aber ich bin überzeugt davon, wo es ein Tief gibt, wird es wieder ein Hoch geben, wo es einen Mangel gibt, kommt wieder Bedarf und wo unpersönliches Einkaufen vorherrschte, werden Dienstleistungen wieder nachgefragt.“