Ein Waldbrand am Zunderkopf in der Bleckenau in Schwangau beschäftigte seit Donnerstag die Feuerwehren. Die Löscharbeiten waren besonders herausfordernd.

22.07.2022 | Stand: 16:50 Uhr

Es war ein Großeinsatz in schwierigem, alpinen Terrain: Seit Donnerstagnachmittag kämpfte eine große Schar von Feuerwehr-, Bergwacht- und Polizeikräften in der Bleckenau (Landkreis Ostallgäu) gegen einen Waldbrand. Im Einsatz bei den Löscharbeiten waren auch zwei Hubschrauber.

Bleckenau: Waldbrand vermutlich infolge eines Blitzschlages ausgebrochen

Mutmaßlich infolge eines Blitzschlages hatte sich am 1726 Meter hohen Zunderkopf am Donnerstagnachmittag eine rund 100 Quadratmeter große Waldfläche entzündet. Gegen 14 Uhr konnte Kreisbrandrat Markus Barnsteiner am Freitag dann Entwarnung geben. „Unser größtes Ziel war, alle Glutnester schnell ausfindig zu machen und abzulöschen“, sagt Barnsteiner. In einem gemeinsamen Kraftakt von Feuerwehren, Bergwacht und Polizei sei das schließlich gelungen. „Unser Ziel war vor allem eine Ausbreitung auf weitere Bergwaldregionen zu verhindern“, erklärt Barnsteiner weiter.

Die Brandstelle befand sich in steilem, absturzgefährdeten Gelände, weswegen sich die Löscharbeiten als Herausforderung erwiesen. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Schwangau und Füssen (zur Unterstützung) auch speziell ausgebildete Flughelfer aus Kempten und Oberstdorf. Auch die Bergwacht Füssen rückte an beiden Tagen aus – mit besonders geschulten Kräften aus Oberbayern. Maßgebliche Unterstützung leistete auch die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums.

Bilderstrecke

Waldbrand am Zunderkopf bei Schwangau ausgebrochen - Löscharbeiten dauern an

1 von 36 2 von 36 3 von 36 4 von 36 5 von 36 6 von 36 7 von 36 8 von 36 9 von 36 10 von 36 11 von 36 12 von 36 13 von 36 14 von 36 15 von 36 16 von 36 17 von 36 18 von 36 19 von 36 20 von 36 21 von 36 22 von 36 23 von 36 24 von 36 25 von 36 26 von 36 27 von 36 28 von 36 29 von 36 30 von 36 31 von 36 32 von 36 33 von 36 34 von 36 35 von 36 36 von 36 Waldbrand am Zunderkopf bei Schwangau ausgebrochen - Löscharbeiten dauern an Bild: Benedikt Siegert Waldbrand am Zunderkopf bei Schwangau ausgebrochen - Löscharbeiten dauern an Bild: Benedikt Siegert 1 von 36 Waldbrand im Ammergebirge bei Schwangau Am Vorderen Zunderkopf oberhalb der Bleckenau bei Schwangau ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Bild: Benedikt Siegert Waldbrand im Ammergebirge bei Schwangau Am Vorderen Zunderkopf oberhalb der Bleckenau bei Schwangau ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Bild: Benedikt Siegert

„Jeder Feuerwehrler brauchte bei den Löscharbeiten einen Bergwachtmann zur Sicherung an seiner Seite“, sagte Barnsteiner. Denn allein mit dem Helikopter wären die Löscharbeiten nicht zu bewältigen gewesen. „Die finale Arbeit mussten Bodentruppen leisten, ausgerüstet unter anderem mit Bodenharken zur Bekämpfung der Glutnester“, erklärt Barnsteiner.

Um den rund 800 Kilo schweren Löschwassertank an den Einsatzort zu fliegen, war am Freitagfrüh die Unterstützung eines Spezialhelikopters der Firma Helix angefordert worden. Die Gemeinde Schwangau hatte das beauftragt. „Der Polizeihubschrauber Edelweiß wäre nicht in der Lage gewesen, eine solch schwere Last zu transportieren“, erklärt Barnsteiner. Besonders am Donnerstag habe der Polizei-Heli jedoch wertvolle Dienst geleistet durch den Transport von Material und Einsatzkräften.

Einsatzflüge in Schwangau mussten am Donnerstag beendet werden

Lesen Sie auch

Unwetter über Füssen "war schon extrem“: Hagelkörner drückte es sogar aus Toilette Feuerwehrler berichten von Einsätzen

Am Donnerstag mussten die zahlreichen Flüge noch gegen 22 Uhr wegen der einsetzenden Dunkelheit beendet werden.

Gegen 8 Uhr ging der Einsatz dann am Freitagmorgen weiter. Einen Überblick hatte sich da auch Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke verschafft. Er ist seit 2014 Gemeinde-Chef und stellt mit Blick auf den Klimawandel und dessen Folgen fest: „Damit habe ich mich am Anfang meiner Amtszeit noch nicht so beschäftigen müssen.“

Die zunehmende Trockenheit, aber auch andere Folgen wie Starkregenereignisse, Steinschläge auf Wanderrouten oder Grundwasserpegel müssten stark im Blick behalten werden. Und in diesem Jahr gab es bereits mehrere Extremwetterereignisse: Im Mai brach ein starkes Unwetter mit Hagel über das Füssener Land herein, im österreichischen Pinswang – unweit des jetzigen Waldbrandes – verbrannten im März 35 Hektar Bergwald und Gebüsch. Damals war auch die Feuerwehr Schwangau im Einsatz. Auf diese Erfahrung hätten die Feuerwehrler nun setzen können, so Rinke. Schwangaus Kommandant Martin Schweiger sagte damals: „Sowas kennt man bisher nur aus dem Süden.“

Weitere Informationen folgen.

Mehr Nachrichten aus Füssen und der Region lesen Sie hier.