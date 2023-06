Brand im Burghotel Bären

Feuerwehr-Einsatz in Eisenberg-Zell am Montagabend: Im Burghotel Bären hat es gebrannt, alle Gäste wurden aus dem Haus evakuiert.

12.06.2023 | Stand: 22:29 Uhr

In Eisenberg-Zell hat es am Montagabend gebrannt: Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz im Burghotel Bären ausrücken. Insgesamt etwa 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, berichtet unser Reporter vor Ort. 48 Hotelgäste wurden aus dem Gebäude gebracht, dabei wurde überprüft, ob jemand vermisst wurde; das war aber nicht der Fall.

Feuer in Eisenberg-Zell ist mittlerweile gelöscht

Ersten Erkenntnissen nach hat wohl ein Wäschekorb im Waschkeller Feuer gefangen. Wie der Brand entstehen konnte, ist noch völlig unklar. Im Haus gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz durch die Tiefgarage des Hotels in den Wäscheraum vor.

Rauchschwaden traten aus dem Burghotel Bären in Eisenberg-Zell aus. Bild: Mark Bihler

Der Wäschekorb war schnell gelöscht, wie ursprünglich vermutet, hatte wohl keine Waschmaschine gebrannt. Am Abend wurde das Hotel entraucht und gelüftet. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt niemand eine Rauchvergiftung. Zu weiteren Schäden ist aktuell nichts bekannt.

Die Feuerwehr musste über die Tiefgarage in den Waschkeller gelangen. Bild: Mark Bihler

Besonders praktisch: Die Feuerwehrler aus Eisenberg hatten im benachbarten Hopferau gerade eine gemeinsame Übung beendet und ihre Gerätschaften eingepackt. Als der Alarm kam, konnten sie so schon nach wenigen Minuten in voller Montur am Einsatzort in Zell sein.

Das Burghotel Bären ist über die Region hinaus bekannt und liegt im Ort Zell unterhalb der viel besuchten Burgruinen Freyberg und Eisenberg.

