Brand in Wohnung in Füssen: Ofen steht in Flammen

Ein 33-Jähriger will einen Ölofen anzünden, doch es kommt zu einer Verpuffung und ein Feuer bricht aus. Es entsteht ein Schaden von 35.000 Euro.

01.12.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Ein Feuer ist am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in der Füssener Altstadt ausgebrochen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ein 33-Jähriger wollte einen Ölofen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses anzünden. Dabei kam es zu einer Verpuffung und dem Brand.

Brand in Wohnung in der Füssener Altstadt: Feuerwehr reagiert schnell

Als der Füssener Feuerwehrkommandat vor Ort eintraf, schlugen die Flammen bereits fast bis zu Decke. Mit einem Pulverlöscher bändigte er den Brandherd und verhinderte Schlimmeres. Einsatzkräfte der Füssener Feuerwehr löschten das Feuer schließlich komplett und belüfteten das verrauchte Haus. Bis auf die Wohnungen im Erdgeschoss könnten der Mitteilung zufolge alle Bewohner weiterhin ihre Wohnungen betreten und benutzen. Es gab keine Verletze. Der Schaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.