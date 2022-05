Bremsen versagen auf Weg zur Rohrkopfhütte: Lkw kippt in Bach

Aufwendig geborgen werden musste ein Kipplaster, der zwischen Drehhütte und Rohrkopfhütte in einen Bach gerutscht ist. Der Schaden am Laster ist beträchtlich.

28.05.2022 | Stand: 14:27 Uhr

Der Unfall geschah am Freitagvormittag, als der Fahrer eines neuwertigen 4-Achs-Kippers zur Baustelle auf die Rohrkopfhütte fahren wollte. Der Laster war mit 16 Tonnen Sand beladen. In der Haarnadelkurve nach der Drehhütte versagten während des Rangierens die Bremsen des Fahrzeugs. Anschließend rutschte der Lkw rund Meter die Böschung hinunter und kippte in einen Bach.

Laster kippt um: Aufwenige Bergung zwischen Rohrkopfhütte und Drehhütte

Der Laster musste durch eine Spezialfirma aufwendig geborgen werden. Glück im Unglück hatte der Fahrer - er kam ohne Blessuren davon. Die Schwangauer Feuerwehr errichtete mit mit zehn Einsatzkräften Öl-Sperren. Auch ein Beamter des Landratsamtes und eine Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes waren am Unfallort. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Umweltschäden wurden zum derzeitigen Sachstand nicht festgestellt.