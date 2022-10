Verliert ein über 80-Jähriger seinen Hof in Steingaden? Landratsamt spricht von Schwarzbauten

Der Hof in Steingaden beschäftigt Gerichte und auch den Petitionsausschuss. Es soll sich um Schwarzbauten handeln. Verliert der über 80-Jährige nun seinen Hof?

26.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es sind Fotos aus vergangenen Tagen, die eine Scheune in grüner Wiese zeigen. Davor stehen zwei landwirtschaftliche Anhänger. Die Bilder sollen den Zustand des Bruckerhofs in Steingaden aus dem Jahre 2005 zeigen. Aktuellere Aufnahmen zeichnen ein anderes Bild. In den vergangenen Jahren ist viel passiert: Nun ist aus der Scheune, die nördlich von Urspring direkt am Lech liegt, ein Hufeisen bestehend aus Wohnung, Kuhstall und Lagerhalle geworden. Aus Sicht des Landratsamtes Weilheim-Schongau handelt es sich dabei um Schwarzbauten, die Behörde fordert den Abriss. Der Eigentümer wehrt sich dagegen – auch Unterstützer und seine Anwältin sehen den über 80-Jährigen im Recht. Was ist passiert?

