Buchvorstellung in Pfronten: Raum fürs Wesentliche statt immer mehr

Bei der Schmökerrunde des Pfrontener Forums zeigt Manuela Senn Wege zu mehr Lebenszufriedenheit. Einer ihrer Vorschläge findet aber wohl eher weniger Resonanz.

28.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In der Schmökerrunde des Pfrontener Forums hat Manuela Senn ihr Buch „Schaffe Raum fürs Wesentliche“ in der Buchhandlung Ortner vorgestellt. Manuela Senn ist Physiotherapeutin mit - nach eigenen Worten - deutlichem Hang zur ganzheitlichen Medizin. Ihre Intension ist es, möglichst vielen Menschen die Kehrseite unserer Art zu leben bewusst zu machen.

„Was unser Leben bequemer macht, macht uns nur bis zu einem gewissen Grad glücklicher, danach schadet es uns sogar. Zudem machen wir uns immer abhängiger von Hilfe von außen, von staatlichen Institutionen, Krankenkassen, Dienstleistern, anderen Menschen …“. Ihre Überzeugung ist: „Ein selbstbestimmteres Leben macht uns glücklicher! Darum unterstütze ich andere Menschen dabei, dieses Ziel zu erreichen.“

Ressourcen schonen, Miteinander pflegen

Gespannt und mit großem Interesse lauschte das Publikum ihren Vorschlägen, ökologische Ressourcen zu schonen, ein besseres Miteinander zu pflegen - und dabei mehr Lebenszufriedenheit zu gewinnen. Allerdings konnte sich nicht jeder dafür begeistern, nur noch kalt zu duschen, um sich unabhängig von Heizung und Warmwasser zu machen und Enttäuschungen vorzubeugen, wenn mal keine Wärme verfügbar ist.

Die Kernbotschaft des Buches lautet, dass die Gesellschaft einen Lebensstandard erreicht haben, der kaum noch mehr Annehmlichkeiten zulässt, dennoch mangelt es vielen an etwas. Viele fühlten sich immer gestresster, sind überfordert und spüren gleichzeitig Leere in sich. So nehmen Unzufriedenheit, Unsicherheit und Angst zu.

Immer komplexere Lebensumstände

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig: immer komplexere Lebensumstände, bedenkenloser Konsum oder eine Lebensweise, die Werte und wichtigen Überzeugungen ignoriert.

Die Autorin vermittelt mit ganzheitlichem Blick, wie die derzeit großen Themen miteinander in Verbindung stehen. Tatsächlich bedürfe es nur weniger Schritte, um ökologische Ressourcenschonung, Lebenszufriedenheit und Gesundheit zu erreichen. Zahlreiche Beispiele aus Alltags- und Lebenserfahrung schaffen ein Bewusstsein für das, was schief läuft im hiesigen System. Ungeschönt zeigt die Autorin die Wunden auf, die sich die Menschen meist selbst zufügen. Es wird anschaulich, woran er krankt. Gleichzeitig vermittelt sie mehr als Hoffnung: nämlich den Mut hinzuschauen, nachzudenken und ehrlich zu sich selbst zu sein. Sie zeigt zahlreiche Mittel und Wege auf, das zu tun, was individuell richtig ist. Darauf zu schauen, was man hat und damit zufrieden sein, nicht darauf, was einem scheinbar fehlt. An den kleinen Dingen erfreuen, statt nach immer mehr zu streben. Senn vermittelt in ihrem Buch Informationen und Handlungsvorschläge, wie es möglich ist, das eigene Leben zu gestalten, um mit mehr Freiraum mehr Lebenszufriedenheit zu erreichen.