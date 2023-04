Bürger haben viele Ideen für den alten Pfarrhof in Zell

Bei einem Workshop beraten zwei Dutzend Bürger, was aus dem Bauwerk werden könnte, das die Gemeinde von der Kirche kaufen will. Auf eines sollte geachtet werden.

12.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Gemeinschaftsräume für soziale Begegnungen sollen im alten Pfarrhof in Zell geschaffen werden. Diese dürften aber keine Konkurrenz zum Dorfgemeinschaftshaus darstellen. So lautete eines der Ergebnisse eines Workshops, zu dem sich zwei Dutzend Bürger, darunter fast der komplette Gemeinderat, im Dorfgemeinschaftshaus trafen. Wichtig war den Teilnehmenden auch der Umweltaspekt: In jedem Fall sollten erneuerbare Energien genutzt und nachhaltig gebaut werden. Nach Möglichkeit könnte dann die Kirchenheizung an die Anlage des erneuerten Gebäudes angeschlossen werden. Der Giebel sollte wieder in Ost-West-Richtung erstellt werden, egal ob der Pfarrhof um- oder neu gebaut wird. Damit könnte der weitere Platz für Parkplätze für Gottesdienst- und Friedhofsbesucher zur Verfügung gestellt werden. Workshop-Leiterin Angelika Blanz-Düsterfeld nahm in der Dokumentation zusätzlich auf, dass die Parkplätze sickerfähig sein sollten.

Riesige Geschichte

„Der Pfarrhof hat in der Gemeinde eine riesige Geschichte“, hatte Bürgermeister Manfred Kössel in die Diskussionen eingeleitet. Es sei deshalb für die Kommune wie auch für die Bürger größte Verpflichtung, dieses Projekt in gute neue Wege zu leiten. Es sei sehr wichtig, dabei den dörflichen Charakter des Orts zu erhalten.

Mit angrenzendem Grundstück

Die Verhandlungen der Gemeinde mit der Diözese Augsburg über den Kauf des Pfarrhofs mit 1020 Quadratmeter Grund seien sehr weit gediehen, so Kössel. Das angrenzende Grundstück in Richtung Osten würde Augsburg der Gemeinde bei Interesse auf 60 Jahre per Erbbaurecht überlassen. Diese Chance sollte auf jeden Fall genützt werden, denn bei einem Neu- oder Umbau des Pfarrhofs könnte dieses Areal zur Bebauung und Außengestaltung bereitgestellt werden, erklärte der Bürgermeister.

Bei einem Rundgang über das Gelände des Pfarrhofs mit Karten und Infomaterial erkundeten die Teilnehmenden Merkmale und Besonderheiten des Grundstücks. In drei Gruppen besprachen sie die Möglichkeiten und präsentierten anschließend den anderen Teilnehmern ihre Ergebnisse.