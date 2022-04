Gestopptes Projekt in der Floßergasse in Füssen: Trotz Kritik gab es gute Grunde dafür

Pläne für eine Wohnanlage in der Floßergasse wurden gestoppt, das gescheiterte Projekt verursacht Kosten. Unser Autor findet die Idee dennoch nicht verkehrt.

30.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn eine Stadt in einer so extremen finanziellen Schieflage ist wie Füssen, ist es verständlich, dass über ein gescheitertes, aber dennoch Kosten verursachendes Projekt geschimpft wird. So auch bei den mittlerweile eingestampften Plänen für eine städtische Wohnanlage in der Floßergasse.

Warum wurde das Projekt in der Floßergasse vorangetrieben?

Allerdings darf man nicht vergessen, warum dieses Projekt vorangetrieben wurde: Zum einen wollte man so auch die über viele Jahre immer wieder auftauchenden Pläne für eine überdimensionierte Bebauung von privater Seite endgültig beerdigen. Zum anderen wollte man in Füssen dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das wäre möglich gewesen, da man Fördermittel aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaates erhalten hätte – auch für den Kauf des Grundstücks.

Stadtrat in Füssen unterstützte das Projekt für Wohnungsbau

Das zeigt: So verkehrt war dieses Projekt nicht – deshalb wurde es seinerzeit von einer sehr großen Mehrheit im Stadtrat unterstützt. Dass die Baupreise so explodieren würden, dass an der Floßergasse auf absehbare Zeit kein bezahlbarer Wohnraum mehr gebaut werden kann, war 2019 nicht absehbar. Es gab gute Gründe für das Projekt, das auch heute noch wünschenswert wäre – aber eben nicht mehr finanzierbar ist.

