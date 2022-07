Bürger wollen Autofahrer in Füssen schröpfen

Parken soll laut ihrem Willen teurer werden. Zwei Wortmeldungen gibt es im Füssener Stadtrat dazu.

01.07.2022

Das kommt nicht so häufig vor: In der Bürgerfragestunde des Füssener Stadtrates gab es gleich zwei Wortmeldungen, die zu Kosten der Bürgerinnen und Bürger gehen würden. Beide Male betraf es die Parkgebühren. So sprach sich Jürgen Brecht mit Blick auf die finanzielle Schieflage der Stadt dafür aus, dass Stellplätze mit Parkscheinautomaten künftig nicht mehr am Samstag und Sonntag kostenfrei sein sollten. Vielmehr sollte an sieben Tagen der Woche dort abkassiert werden. „Vielen Dank für die Anregung“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter dazu.

"Das Parken muss richtig teuer werden"

Einen Schritt weitergehen wollte Harald Vauk: Er forderte ein kräftiges an der Gebührenschraube, auch um die CO2-Belastung zu reduzieren. „Das Parken muss richtig teuer werden, damit die Leute mehr den ÖPNV nutzen“, sagte Vauk. Eichstetter verwies darauf, dass man mit dem neuen Nachtbus versuche, den ÖPNV attraktiver zu gestalten. Zudem habe der Landkreis das ÖPNV-Angebot in den vergangenen Jahren erweitert, wobei es auch finanzielle Grenzen gebe.

Im ländlichen Raum auf das Aut angewiesen

Allerdings würden viele Menschen auf absehbare Zeit auf ein Auto angewiesen sein: „In einer ländlichen Struktur brauchst du ein Fahrzeug, um die Kinder zum Sport oder Musikunterricht zu fahren.“ Denn nicht immer könne man zu diesen Zeiten auf einen Linienbus zurückgreifen. Konkret auf die Forderung nach deutlich höheren Parkgebühren ging Eichstetter aber nicht ein.

