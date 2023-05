Bürgermeister Werner Moll aus Lechbruck ist es wichtig, seine Versprechen zu halten

Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll zieht Bilanzn über die Hälfte seiner ersten Amtszeit. Seine Wahlkampfversprechen hat er teils bereits umgesetzt.

Werner Moll sieht sich den Flyer seines Wahlkampfs immer wieder an. „Ich habe nichts dicker, als etwas zu versprechen und es nicht zu halten“, sagt der Lechbrucker Bürgermeister bei der Halbzeitbilanz seiner ersten Amtsperiode. Und tatsächlich hat er seine Wahlkampfversprechen teils bereits umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht.

Da sind zunächst die Großprojekte Feuerwehrhaus und Kindergarten. Für Ersteres ist der Bauantrag genehmigt. Die Ausschreibungen stehen an. Läuft alles nach Plan, könnte der Bau im Herbst beginnen. Was mit dem alten Feuerwehrhaus passiert ist derweil noch offen. „Wichtig ist, dass die Nutzung einen Mehrwert für alle hat und der Charakter erhalten bleibt, auch der Schlauchturm, weil es ortsprägend ist“, sagt Moll.

Neubau des Kindergartens in Lechbruck liegt in den letzten Zügen

Der Neubau des Kindergartens liegt in den letzten Zügen. Nach derzeitigen Plänen soll er im Juli offiziell eröffnet werden. Vier Gruppen stehen dann zur Verfügung, die allerdings bereits wieder voll sind. Beim Bau konnte man aber nur nach dem Bedarf gehen. „Wir können nicht für sechs Gruppen bauen, wenn wir nur vier haben“, sagt Moll. Als Puffer hält sich die Gemeinde den alten Kindergarten in der Hinterhand. Diesen hat sie mittlerweile mit den Außenanlagen von der Kirche gekauft.

Den Tourismus wollte Moll außerdem voranbringen. „Wir wollen wieder Vermieterversammlungen abhalten“, sagt er dazu. Deshalb seien alle touristischen Betriebe angeschrieben worden, um den Bedarf danach abzufragen. Messebesuche, die teuer seien und deren Erfolg infrage stehe, sollen nur noch punktuell gemacht werden – zum Beispiel in Bundesländern, aus denen weniger Gäste kommen.

Gemeinde Lechbruck tut sich schwer, leere Flächen im Ort zu erwerben

Zur weiteren Entwicklung des Ortes habe die Gemeinde etliche Grundstücke erwerben können – auch für einen Radweg vom Campingplatz bis zur Lechbrücke. „Wo wir uns allerdings sehr schwer tun, ist der Kauf von Grundstücken aus privater Hand für Gewerbe und Wohnbau“, sagt Moll. Es gebe noch um die 90 bebaubare Flächen im Ort, „die uns das Landratsamt um die Ohren haut, wenn wir ein neues Baugebiet ausweisen wollen“. Wenn am Ortsrand jemand etwas anbietet, heiße es dann nein, weil es Flächen innerorts gebe und diese im Zuge der Innenraumverdichtung zuerst zu nutzen seien. „Auch das Baugebiet Rottachweiher stand deshalb auf der Kippe“, sagt Moll. Er hofft in dieser Sache etwas zu erreichen, in dem er Grundstückseigentümern regelmäßig das Interesse der Gemeinde bekundet. Es gehe darum, den Ort behutsam weiter zu entwicklen – besonders, was Gewerbe betrifft.

Ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger zu haben, war ein weiteres Wahlkampfversprechen Molls und aus seiner Sicht hat er das. „Man kann mich jeden Tag erreichen“, sagt er. Davon werde auch viel Gebrauch gemacht. Die Themen reichten von schlaffen Seilen am Kletterturm des Spielplatzes über fehlende Beutel in Hundetoiletten bis hin zu Schlaglöchern. „Kleine Probleme versuche ich nach Möglichkeit, sofort zu erledigen“, sagt Moll. Denn es seien oft die Kleinigkeiten, die die Leute in Rage brächten. „Ich bin ja selbst auch Bürger und versuche es so zu handhaben, wie ich es erwarte“, erklärt der Bürgermeister und lobt gleichzeitig die Lechbruckerinnen und Lechbrucker: „Ich bin gerne hier Bürgermeister, weil viel zurückkommt. Da bin ich selber auch motivierter. Es gibt viel ehrenamtliches Engagement. Man hilft zusammen. Es freut mich, wenn ich sehe, wie sich die Leute mit dem Ort identifizieren.“

Standort der First Responder in Lechbruck soll ausgebaut werden

Umgesetzt oder angestoßen hat er außerdem in den vergangenen drei Jahren Projekte wie ein Service-Portal fürs Rathaus, den Kanal- und Straßenbau im Bereich Sonnenbichl/Bergblick, die Sanierung des Dachs und der Wasserleitungen der Schule sowie deren Digitalisierung, ein Hochwasserkonzept, den Kanalbau Angerweg und Unterschlicht, die Erneuerung der Kälteanlage am Eisstadion, die Anschaffung von zwölf Lastenrädern, Spielgeräte für den Kinderspielplatz und die Ansiedlung der Ersthelfertruppe First Responder. Letzteres sei mit die wichtigste Sache, seit er im Amt sei, weil sie einen Mehrwert für alle habe. „Wir wollen den Standort noch ausbauen mit einem weiteren großen Rettungswagen“, sagt Moll.

Am Laufen sind die Vorbereitungen zum Ausbau der Schongauer Straße. Ein erster Entwurf des Ausführungsplanes sei bereits im Gemeinderat diskutiert worden. Wenn alles klappt, soll es heuer noch losgehen. Gebaut werde in verschiedenen Abschnitten, so dass Umleitungen innerorts möglich seien und die Menschen keine weiten Umwege in Kauf nehmen müssten. Die neue Schongauer Straße soll dann auch mehr Platz für Fußgänger und Radler bieten.