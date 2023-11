Bürgertagung: Wie "Sorgende Gemeinschaften" in Pfronten wirken

Die Bürgertagung zum Thema Zusammen(h)alt im Ostallgäu bringt viele Aspekte zum Weiterdenken. Zur Selbstständigkeit gehört auch Beweglichkeit.

24.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Sehr gut und viele Aspekte zum Weiterdenken“: So lautete eine der Rückmeldungen zur 2. Bürgertagung Zusammen(h)alt im Ostallgäu im Pfarrheim in Pfronten. Der Landkreis hatte in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement der Gemeinde Pfronten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich zu informieren und auszutauschen. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Wohnen und Leben im Ostallgäu“: Wenn im Alter Fähigkeiten und Kräfte nachlassen, braucht es tragfähige Unterstützungsangebote, die auch weiterhin ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Oftmals kann die Familie die notwendige Unterstützung nicht alleine bewältigen, es braucht mehr Menschen und Strukturen, die sich beteiligen und Verantwortung für die ältere Bevölkerung in der Gemeinde übernehmen.

Zusammenspiel verschiedener Akteure

Gertrud Koch von der Altenhilfefachberatung im Landkreis Biberach berichtete über den Ansatz der „Sorgenden Gemeinschaften“, ein Zusammenspiel verschiedener Akteure. Von der kleinsten Einheit der Familie, über das bürgerschaftliche Engagement, bis hin zur Kommune und zum Landkreis. In Pfronten finden sich an vielen Stellen finden bereits „Sorgende Gemeinschaften“ wie die Nachbarschaftshilfe, die Kirchengemeinden oder Vereine, die soziale Teilhabe ermöglichen und Hilfeleistungen übernehmen. Der Bedarf wird in den nächsten Jahren noch steigen und es ist an der Zeit weiterzudenken und weitere Strukturen aufzubauen – dazu wollte die Tagung mit ihren Impulsvortragen anregen. Die Vorträge haben aber auch dazu aufgefordert, selber Initiative zu ergreifen, sich zu informieren und Vorsorge zu treffen. Der Demenzbeauftragte des Landkreises Gerhard Stadler und die Quartiersmanagerin für Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Pfronten Ute Becker-Rothe haben einen kurzen Überblick über bereits etablierte aber auch neue Wohnformen im Alter gegeben. Wer hierzu mehr erfahren möchte, kann sich an die Referenten oder den Pflegestützpunkt des Landkreises wenden.

Präventionsprogramme halten beweglich

Ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben ist nicht möglich ohne auch selbst Verantwortung zu übernehmen. Ein guter erster Schritt ist, etwas für die eigene Gesunderhaltung und Beweglichkeit zu tun. Im Rahmen der Bürgertagung wurden die Präventionsprogramme „GESTALT – Gehen, Spielen Tanzen, als lebenslange Tätigkeit“ und „Tritt sicher durchs Leben“ vorgestellt. So wurden die Vorträge durch kurze Bewegungseinheiten unterbrochen und aufgelockert. In der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung gab es bei einem kleinen Imbiss mit der Möglichkeit zum Gedankenaustausch und zum Persönlichen Gespräch.