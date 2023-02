Bürgervereinam am  Lech bildet Demenzbegleiter aus

Im September startet das Projekt mit der Bildungsstätte in Steingaden. Deshalb startet der Bürgerverein im März mit Schulung.

22.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Steingaden Der Bürgerverein am Lech und die Bildungs- und Erholungsstätte Langau in Steingaden planen wieder ein gemeinsames Projekt „Entlastung für Angehörige von Menschen mit Demenz“ (EFAD). Ziel ist es, Familien, in denen ein Mensch mit Demenz lebt, Angebote zur Entlastung und Erholung zu machen.

Steingaden: Erholungsstätte Langau bietet Kurs an

Die Erholungsstätte Langau verfügt seit ihrer Sanierung über einen beschützenden Bereich. Dieser umfasst 17 Plätze (davon neun barrierefrei), einen großzügigen Aufenthaltsraum und einen angeschlossenen Garten. Im Bedarfsfall steht zusätzlich ein Desorientierten-Fürsorge-System zur Verfügung. In Kooperation mit Stellen und Einrichtungen der Seniorenarbeit wird das Versorgungsangebot und Betreuungskonzept für die bis zu zehn demenzerkrankte Familienmitglieder sichergestellt. Für den Neustart des Projekts vom 24. bis zum 29. September braucht es geschulte Demenzhelferinnen und -helfer oder Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, die Interesse an einer Mitarbeit haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgerverein startet in Steingaden wieder mit einer Schulung

Deshalb startet der Bürgerverein am 1. März wieder mit einer Schulung. Bis Anfang Mai findet sie an zehn Mittwochabenden jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Tagesstätte für Senioren und demenzkranke Menschen in Steingaden statt. Kursleiterin Olga Bernhard, staatlich anerkannte Altenpflegerin und Fachwirtin für Sozialwesen, beleuchtet dabei alle Fragen rund das Thema Demenz.

Infos gibt es beim Bürgerverein am Lech

Interessierte am Kurs melden sich über den Bürgerverein am Lech an: info@buergerverein-am-lech.de, Telefon 08862-987813.