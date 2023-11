Bürgerversammlung in Füssen: So geht es mit dem Siebensteinbrunnen weiter

Bei der Bürgerversammlung in Füssen blickt der Rathauschef auf kommende größere Projekte 2024. Dazu zählen der Siebensteinbrunnen und der Luitpoldkreisel.

27.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wie geht es weiter mit dem Siebensteinbrunnen? Warum muss der Luitpoldkreisel umgebaut werden? Neben der Müll-Problematik in der Stadt Füssen ging es bei der Bürgerversammlung im Haus der Gebirgsjäger auch um eine Reihe weiterer Themen. Hier ein Auszug:

Siebensteinbrunnen: Der jetzige Zustand dort sei „schade“, sagte Brigitte Protschka und wollte von Bürgermeister Maximilian Eich-stetter wissen, ob der Platz eventuell umgestaltet wird, falls der Brunnen nicht mehr betrieben werden kann. Es solle nächstes Jahr geprüft werden, ob die Anlage auf Vordermann gebracht werden kann, antwortete Eichstetter und übergab das Wort an Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier, der sich mit dem Projekt beschäftigt. Der Brunnen am Kaiser-Maximilian-Platz mit seinen rotierenden Steinköpfen sei ein „echtes Highlight“, sagte Fredlmeier. Allerdings müsse heute auch auf Klimaanpassung geachtet werden – dazu zählt etwa der Verbrauch von Trinkwasser. Und hier sei er mit Blick auf den Siebensteinbrunnen „nicht glücklich“, sagte Fredlmeier. Im diesjährigen Probetrieb war ein Wasserverlust von fast 5000 Litern festgestellt worden. „Wir wollen eine Veränderung prüfen. Aber das geht nicht schnell. Warum? Weil wir über viel Geld reden“, erklärte der Tourismusdirektor. Es müsse auch ausgelotet werden, ob Fördergelder fließen können. Das sei allerdings nicht über Einzelmaßnahmen möglich, sondern es brauche dafür ein Gesamtkonzept.

Der Radius beim Luitpoldkreisel in Füssen wird etwas kleiner gemacht

Luitpoldkreisel: Was seien die wesentlichen Veränderungen beim geplanten Umbau dieses Kreisverkehrs und was kostet das?, wollte Brigitte Protschka wissen. Eich-stetter erklärte, dass vor allem Busse die Engstelle künftig besser überwinden sollen. Dafür müsse der „Radius etwas kleiner gemacht werden“. Zudem sollen sich Fahrzeuge, die von der Luitpoldstraße kommen, leichter in Richtung Pulverturm oder Augsburger Straße einfädeln können. Zwei weitere Maßnahmen: Die provisorische Ampelanlage in der Luitpoldstraße soll „dann endlich verschwinden“ und die Gitter am Fußweg werden erneuert. Die Arbeiten beginnen im Frühjahr, die Kosten betragen 500.000 Euro abzüglich 80.000 Euro Förderung.

Mit touristischen Geldern sollen Löcher im kommunalen Haushalt gestopft werden

Tourismus: Hinlänglich bekannt ist inzwischen die sehr angespannte finanzielle Lage der Stadt Füssen. Tourismusdirektor Fredlmeier berichtete, dass inzwischen versucht werde, mit touristischen Geldern dort Löcher im kommunalen Haushalt zu stopfen, wo es rechtlich zulässig sei – etwa, indem Kulturveranstaltungen unterstützt oder Dirigentenzuschüsse aufgefangen werden. Aber „alles können wir natürlich nicht auffangen“, sagte Fredlmeier.