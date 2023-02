Das plant die Gemeinde Prem im Jahr 2023

Bei der Bürgerversammlung in Prem findet Bürgermeister Echtler lobende Worte unter anderem für das jahrzehntelange Engagement von Max Zwißler. Was 2023 ansteht.

02.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Endlich können wir die Versammlung wieder unter gewohnten und normalen Umständen stattfinden lassen – und zum Glück auch endlich wieder mit guten, neuen Wirtsleuten“, eröffnete Prems Bürgermeister Andreas Echtler die erste Bürgerversammlung seiner fast dreijährigen Amtszeit im Gasthaus Lechaue. „In der Kürze liegt die Würze“, lautete sein Motto und so blickte er kompakt auf die bisherigen Projekte seiner Amtszeit zurück, informierte über die Vorhaben, die Finanzlage und Zahlen aus dem Standesamt. Zudem nahm er Ehrungen vor.

Herbert Sieber zum Altbürgermeister ernannt

Die höchste Ehrung sprach Echtler seinem Vorgänger Herbert Sieber zu. „In deiner 18-jährigen Bürgermeisterzeit – davor noch zusätzlich 18 Jahre als Gemeinderat – hat sich einiges bewegt. Das ist eine unfassbare Zeit – 36 Jahre ein kommunalpolitisches Amt vor Ort auszuführen, sucht seinesgleichen“, zollte Echtler Respekt und nannte Meilensteine: das Mammutprojekt Kläranlagen, den Pfarrhofumbau, die Flurneuordnung Holz-Moosreiten, die Bauplätze im Brockenfeld und Mühlfeld. „Neben diesen Aufgaben ist es genauso hervorzuheben, dass du 27 Jahre die Geschicke des Sportvereins Prem auch noch geleitet hast. Durch deine Leidenschaft und Übernahme als Archivar bist du für die Geschichte Prems und aller Vereine auch heute noch ein Garant“, dankte Echtler und ernannte Sieber zum Altbürgermeister.

Einmalige Auszeichnung für Max Zwißler

Eine „wohl einmalige Ehrung“ erhielt der Steingadener Max Zwißler. Für die unzähligen Stunden, die er für die Premer-Geschichte in Form von Hauschroniken und Ahnenforschung investiert habe, überreichte ihm Echtler eine eigens entworfene Ehrenurkunde der Gemeinde. Dieses jahrzehntelange Engagement sei unbeschreiblich. „Du machst die Geschichte ein wenig lebendig und auch für die jüngeren Generationen verständlich“, so Echtler.

Geehrt wurden außerdem die sechs 2020 ausgeschiedenen Ratsmitglieder. Insgesamt 32 Jahre, davon 24 Jahre als zweiter Bürgermeister, war Manfred Schmölz im Amt. Werner Sieber gehörte dem Rat 24 Jahre an, davon sechs Jahre als zweiter Bürgermeister. Dessen Leidenschaft ist der Umweltschutz und so rief er auch den Umwelttag in Prem ins Leben. Karl Heißerer, Experte und Urgestein der örtlichen Feuerwehr, gehörte dem Gemeinderat 18 Jahre an – genauso wie Rudolf Echtler. Zwei Perioden war Stefan Horwath im Premer Rat (2008 bis 2020), Josef Krönauer eine Periode (2014 bis 2020). Eine Sonderehrung des Bayerischen Innenministeriums erhielt der aktuelle zweite Bürgermeister Reinhold Reichart für bislang 21 Jahre kommunalpolitisches Engagement.

Die wichtigsten Projekte der vergangenen Jahre

Beim Rückblick ging Echtler stichpunktartig auf die wichtigsten Projekte ein. Schuldenfrei konnte die Gemeinde 2020 beispielsweise in die Baulandplanung zu Mühlfeld II einsteigen oder die Grundsatzentscheidung zum Neubau der „Alten Schule“ treffen. Sturmschäden und die Renovierung des Rathauses gehörten zu den Hauptthemen. Im Jahr 2022 stand besonders das gemeindliche Gasthaus Lechaue im Mittelpunkt, das nach diversen Renovierungsarbeiten seit September wieder verpachtet ist. 2023 betreffen die Gemeinde auch Themen wie die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer, der Neubau der Lechbrücke und der Bau einer Grillhütte am Lech (Kleinprojekt Auerbergland).

Zahlen zu Prem