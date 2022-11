Wohnraum: Schwangau will im kommenden Jahr ein Grundstück angehen

Bei der Bürgerversammlung spricht Bürgermeister Rinke über die wirtschaftliche Lage und über das Grundstück in Alterschrofen. Dort soll Wohnraum entstehen.

Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger über die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Bescheid wüssten, sagte Stefan Rinke (CSU) bei der Bürgerversammlung im Schlossbrauhaus Schwangau. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen wirkten sich auf die zukünftige Planung aus. Im nächsten Jahr will man sich intensiver mit dem dringenden Thema Wohnraum und dem von der Gemeinde gekauften Grundstück in Alterschrofen befassen.

Größte Investitionssumme in Schwangau floss in Grundstücke

Die größte Investitionssumme floss im vergangenen Jahr in den Erwerb von Grundstücken. 2,5 Millionen Euro investierte Schwangau in zwei Stück: Eins davon ist in Alterschrofen. Das andere liegt bei der Kristalltherme (wir berichteten). Weitere Posten sind Erschließungsbeiträge (265.000 Euro) und Gelder, die in den Abwasserzweckverband flossen (183.000 Euro). Die Schulden des Haushaltes sind weiter gesunken, auf 1,4 Millionen Euro. Seit 2014 gehe der Gemeinderat dieses Thema an, berichtete Rinke. Ziel sei es, schuldenfrei zu werden. Deshalb habe man auch Pläne für die kommenden Jahre angepasst. Eigentlich seien Investitionen bis 2025 von 25,7 Millionen Euro geplant gewesen – diese wurden auf 16,1 Millionen reduziert. Außerdem habe sich der Gemeinderat eine „Schuldenbremse“ verpasst: Das gesamte Kreditvolumen ist bis 31. Dezember 2025 auf 2,8 Millionen Euro begrenzt.

Die Schlössergemeinde bei Neuschwanstein rechnet in Zukunft "konservativ"

Dass die Gemeinde in Zukunft „konservativ“ rechne, liege auch an den aktuellen Herausforderungen. Nach wie vor sei die Einnahmesituation (2021: 12,4 Millionen Euro) – auch bedingt durch die Corona-Pandemie – schlecht: „Wir sind weit weg von den Jahren 2018/2019.“ Die Einnahmen durch den Tourismus sind ebenfalls nach wie vor nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Gäste aus dem Ausland bleiben aus, 95 Prozent seien inländische Touristen.

Im kommenden Jahr möchte sich die Gemeinde mit dem gekauften Grundstück in Alterschrofen beschäftigen. Dafür wird ein Arbeitskreis aus dem Gemeinderat gebildet, der die verschiedenen Möglichkeiten ausloten soll (etwa Wohnraum für Familien, Mehrgenerationenprojekte oder barrierefreies Wohnen). Rinke nutzte außerdem die Gelegenheit, sich bei allen Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement zu bedanken.