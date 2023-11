Der Lech soll wieder wilder werden - für die Natur und die Menschen

Der Lech soll zurück zu seinen Ursprüngen. Das fordert der Bund Naturschutz in Bayern. Jetzt wurden die Pläne auch bei einem Vortrag in Füssen vorgestellt.

09.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie sieht der Alpenfluss Lech in 100 Jahren aus? Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der wilde Wasserweg auf deutscher Seite aufgrund von - aus ökologischer Sicht heute längst in der Kritik stehenden Plänen - begradigt. Man wollte dadurch zum Beispiel Land gewinnen und die Menschen entlang des Flusses vor Hochwasser bewahren. Vom kurz gefassten Blick in die Geschichte des 255 Kilometer langen Flusses wechselte Thomas Frey bei seinem Ausführungen vor den knapp 40 Besucherinnen und Besuchern im Hotel Luitpoldpark in Füssen schnell zum Thema „Zukunftspogramm Bayerischer Lech“, das er ausführlich beleuchtete. Der neue Regionalreferent für Schwaben im BUND Naturschutz in Bayern war der Einladung der Naturschutz-Ortsgruppe Füssen gefolgt, die von Ilona Deckwerth gemeinsam mit Angelika Fierl geführt wird.

