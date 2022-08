So stolz macht Ostallgäuer Politiker der Scholz-Urlaub im Allgäu

Mit einem Urlaub im Ostallgäu sorgte Olaf Scholz für Aufregung. Landrätin Zinnecker und der Nesselwanger Bürgermeister bezeichnen den Besuch als große Ehre.

02.08.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Ostallgäuer platzen vor Stolz, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst ihren Sommerurlaub im Landkreis verbracht haben. "Eine große Ehre für unser Ostallgäu", schreibt die Landrätin nach einem Treffen mit dem Kanzler im Nesselwanger Heimathaus auf ihrer Facebook-Seite. "Einen so hochkarätigen Besuch wie einen Bundeskanzler hat man nicht alle Tage zu Gast. Das macht einen schon stolz“, sagt sie.

(Lesen Sie auch: Kanzler Olaf Scholz wandert auf Kissinger Hütte - und wird von allen geduzt)

Urlaub im Allgäu: Bundeskanzler Olaf Scholz sorgt für Aufregung in der Region

Auch der Nesselwanger Bürgermeister bezeichnet es als hohe Wertschätzung für Nesselwang, dass der Kanzler die Gemeinde als Urlaubsziel auswählte. Als Andenken an ihren Urlaub im Ostallgäu bekamen Olaf Scholz und Britta Ernst einen Landkreis-Rucksack mit Freizeitkarte des Ostallgäus und einen Korb mit Ostallgäuer Lebensmitteln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landrätin Maria Rita Zinnecker (von links), Britta Ernst, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bürgermeister Pirmin Joas bei einem Treffen im Nesselwanger Heimathaus. Bild: Johanna Martin

Zuvor hatte der Kanzler für Aufregung im Landkreis gesorgt, als er an der Alpspitze in Nesselwang wanderte oder völlig unerwartet auf der Bad Kissinger Hütte am Fuße des Aggensteins auftauchte. Bereits zum zweiten Mal machte Scholz in Nesselwang Urlaub. Im vergangenen Jahr brach er den Aufenthalt allerdings vorzeitig ab, da er wegen der Flutkatastrophe ins Ahrtal eilte.

Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Hier sehen Sie exklusive Bilder.

