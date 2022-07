Hier genießen Olaf Scholz und seine Frau ihren Allgäu-Urlaub

Bundeskanzler Olaf Scholz macht derzeit Urlaub mit seiner Frau im Allgäu - und wählt eine beliebte Wanderroute.

20.07.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Strahlender Sonnenschein, kaum Wolken, dazu ein Bergpanorama vom Feinsten: Diesen Anblick hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Frau Britta Ernst am Sportheim Böck in Nesselwang im Ostallgäu genossen. Nach ihrer gut zweistündigen Wanderung über den Wasserfallweg hinauf zur Hütte, gönnte sich der Politiker dort eine Erfrischung auf der Terrasse.

Bundestag hat Sommerpause - Kanzler Olaf Scholz deshalb im Allgäu-Urlaub

Scholz befindet sich derzeit im Sommerurlaub im Ostallgäu. Dabei genießt er wohl auch die Ruhe in den Alpen. Das Sportheim Böck an der Alpspitze ist dafür ein idealer Ort: Der Weg dorthin ist gut und leicht begehbar, hat auch keine ausgesetzten Stellen. Die Hütte selbst liegt auf 1500 Metern Höhe unterhalb des Gipfels und direkt neben der Bergstation Alpspitzbahn Nesselwang.

Doch die hat der Kanzler offenbar nicht genommen - Scholz und seine Begleiter waren zu Fuß unterwegs. Scholz selbst war wie seine Frau sehr sportlich gekleidet: Wanderschuhe, Wanderrucksack, dunkle Sporthose- und Sport-T-Shirt. Dazu trug der Bundeskanzler eine Basecap. Bei den heißen Sommertagen in den vergangenen Tagen im Allgäu auch sicherlich eine gute Wahl.

Wanderer nehmen kaum Notiz von Kanzler Olaf Scholz

Olaf Scholz wird wohl noch eine Weile am Berg verbleiben. Besonders viel Aufmerksamkeit zieht er dort allerdings nicht auf sich, berichtet unser Reporter vor Ort. Die wenigen Wanderer, die heute an dem Berg in Nesselwang unterwegs sind, würden kaum Notiz von dem wohl bekanntesten Politiker Deutschlands nehmen. Nur wenige Handys wurden gezückt, um Scholz bei diesem Kaiserwetter im Allgäu zu fotografieren.

Olaf Scholz (64) und Britta Ernst (61) waren bereits im vergangenen Sommer auf Wandertour im Allgäu, damals ebenfalls in Nesselwang. Der Urlaub wurde durch die Flutkatastrophe im Ahrtal jäh unterbrochen: Scholz, damals noch Minister, reiste früher ab als geplant.

Lesen Sie auch