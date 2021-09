Wahlkampfhelfer in und um Füssen: „Die Bundestagswahl geht uns alle etwas an“

Viele von ihnen stehen nicht im Rampenlicht, sondern arbeiten im Hintergrund mit: Plakate kleben, Standarbeit und vieles mehr. Welche Erfahrungen sie machen.

18.09.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Spätestens wenn sechs Wochen vor einer Wahl die Plakate an den Laternen und Werbeständen hängen ist klar: Es finden wieder Wahlen statt. Während auf den Plakaten die Gesichter der Parteien abgebildet sind, arbeiten aber auch im Hintergrund unzählige Freiwillige mit, verteilen Flyer, suchen das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, organisieren Veranstaltungen. Was treibt die Wahlkampfhelfer an und was erleben sie auf der Straße? Wir haben uns bei vier Parteien umgehört, die schon lange im Bundestag vertreten sind.