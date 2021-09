„So etwas habe ich noch nicht erlebt“: AfD-Politiker beobachtet Wahlauszählung in Füssen

Für einen reibungslosen Ablauf an der Wahlurne sorgen Wahlhelfer. Sie sind zur unparteiischen Arbeit verpflichtet – und begegnen doch vereinzelt Argwohn.

27.09.2021 | Stand: 10:58 Uhr

„Seit 1997 bin ich bereits Wahlhelfer, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Marion Söhner hilft neben drei anderen Frauen am gestrigen Sonntag in einem der drei Wahllokale der Anton-Sturm-Mittelschule in Füssen. Was die vier Frauen am Wahlsonntag beschäftigt, ist ein Mitglied der Partei „Alternative für Deutschland“ ( AfD). Bei seiner Stimmabgabe am Morgen hat er sich angemeldet – er wolle um 18 Uhr bei der Auszählung als Wahlbeobachter für seine Partei mit dabei sein. Was laut Wahlgesetz jeder darf.

Auch im Nebenzimmer, einem weiteren Wahllokal, spüren die Ehrenamtlichen Argwohn. Wolfgang Bader, Füssens dritter Bürgermeister, sitzt als Wahlhelfer im Klassenzimmer, das als Wahllokal dient und ärgert sich über die Bemerkung einer Wählerin. Ihr missfalle die Wahlurne und ihre Sicherung. Zu leicht sei sie zu öffnen. Dabei ist die braune Holzkiste mit einem Schloss versperrt. Den Schlüssel dazu hat nur der Wahlvorstand. Beobachtet wird die Urne allerdings rund um die Uhr von mindestens drei Wahlhelfern – so lautet die Vorschrift. Für die Wählerin offenbar nicht genug.

Argwohn gegenüber Wahlhelfer nur Einzelfall

Vorkommnisse wie diese sind Einzelfälle. Nur wenige Wähler äußern sich am gestrigen Sonntag gegenüber den ehrenamtlichen Wahlhelfern kritisch. Im Gegenteil: Viele kennen sich hier, nutzen den Gang zur Urne für einen kleinen Plausch unter Bekannten, bedanken sich bei den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit. Wohl auch deshalb machen die vier Frauen im Wahllokal für den Wahlbezirk 0003 in Füssen einen zufriedenen Eindruck. (Lesen Sie auch: So hat Füssen bei der Bundetagswahl 2021 gewählt)

Ausweiskontrolle, Annahme des Stimmzettels, Vorhang zu, Kreuzchen setzen, Vorhang auf, Gang zur Urne. Der Ablauf bei der Wahl ist klar strukturiert, die Wahlhelferinnen sind schnell routiniert. Susanne Wengert hat für die Gruppe der vier Frauen das Amt der Wahlvorsitzenden übernommen. Vor ihr liegen 18 Seiten Anweisung – die Wahlniederschrift. Vorab haben sie und Schriftführerin Bettina Kreuzer eine Schulung erhalten, um mit den Abläufen vertraut zu werden.

Und die sind bereits frühmorgens klar geregelt: „Die Beschilderung? Ja, haben wir erledigt.“ Eine Checkliste hilft Wengert, nichts zu vergessen: Ist die Wahlurne leer? Sind die Hygieneregeln gut erkennbar und alle Listen der Wahlberechtigten vorhanden? Um Punkt 8 Uhr werden deutschlandweit die Wahllokale geöffnet. Bis dahin muss alles an Ort und Stelle sein und die Wahlhelfer über Verschwiegenheit und unparteiische Arbeit aufgeklärt. Die Wahl ist so konzipiert, dass keiner der Ehrenamtlichen einsehen kann, wer wie gewählt hat. Sind Wähler anwesend, darf nicht über Parteien oder Politiker gesprochen werden. So soll verhindert werden, dass im Wahllokal Einfluss auf die Stimmberechtigten genommen wird.

AfD als Wahlbeobachter bei der Auszählung

Wengert und ihr Team haben auf ihrer Liste zum Füssener Wahlbezirk insgesamt 1.045 Wahlberechtigte stehen. 591 davon haben bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. 454 durften am Sonntag zum Wahllokal kommen. Bereits um 13.15 Uhr, kurz vor dem Schichtwechsel der Wahlhelfer, haben 114 Wähler ihrer Stimmen abgegeben. Bis zur Schließung des Wahllokals um 18 Uhr sollten noch 125 weitere dazukommen. Dann, pünktlich um 18 Uhr, versammeln sich neun Wahlhelfer im Wahllokal der Mittelschule. Konzentriert beugen sie ihre Köpfe über die abgegebenen Stimmzettel. Es gilt nun auszuzählen – streng nach Vorschrift.

Übrigens: die AfD hat ihre Ankündigung wahr gemacht. Wladimir Salewski, stellvertretender Kreisvorsitzender war als Wahlbeobachter anwesend. Gegenüber unserer Redaktion gab er an, vollstes Vertrauen in die Wahlhelfer zu haben.

